Poldarkove zakonske težave in najnovejša upodobitev Vojne svetov

Poldark

Premierno od nedelje, 1. decembra, ob 20. uri. │ Sezona: 4. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Produkcijska hiša Mammoth Screen, ki stoji za TV-serijo Poldark, se zavzema za okoljsko trajnost pri Britanski akademiji za filmsko in televizijsko umetnost (BAFTA). Med snemanjem četrte sezone serije Poldark so zmanjšali ogljični odtis za kar 40,6 odstotka glede n predvidevanja in za to prejeli oceno treh zvezdic.

Medtem ko je država v primežu politične negotovosti in novih volitev, si Ross prizadeva izzvati Georgovo prevlado nad Cornwallom ter istočasno rešiti svoj zakon z Demelzo.



Toda Hugh Armitage je še naprej zaljubljen v Demelzo in upa na več.

Dwight in Caroline se odločita ustvariti družino, Elizabeth pa si želi še enega otroka, da bi utrdila zakonsko zvezo s čedalje bolj sumničavim Georgeom.

Morwenna se obupno otepa Osborneovega zapeljevanja, Sam pa spodbuja svojega neutolažljivega brata Drakea, naj si poišče novo ljubezen.

Vojna svetov

Premierno od petka, 20. decembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 90 min. │ Foto: Banijay Rights

Scenarist serije Vojna svetov Peter Harness si je ustvaril dobro ime že s svojim sodelovanjem pri serijah McMafia, Wallander in Doctor Who, če omenimo le nekatere, za svoje delo pa je bil v preteklosti nominiran tako za škotske bafte kot za nagrade Writers Guild in Royal Television Society.

Ko velikanski meteor trešči v območje Horsell Common v Surreyju v Angliji, se prebivalci Zemlje znajdejo pod silovitim napadom neznane tuje vrste.



Sredi kaosa George prekine svoj zakon brez ljubezni, da bi začel novo življenje z Amy, in to navkljub velikemu neodobravanju skupnosti.

Toda George in Amy se skupaj z vsemi drugimi ljudmi na planetu kmalu znajdeta v boju za preživetje proti neusmiljenemu sovražniku, ki je trdno odločen uničiti človeštvo in zasesti planet.

Ta nagonski triler, ki ga je po istoimenskem romanu H.G. Wellsa priredil Peter Harness, vratolomno združi žanre znanstvene fantastike, srhljivke in značilnega obdobja ter v živo opiše enega najzloglasnejših sovražnikov iz literarne zgodovine.

Svet v plamenih

Nadaljevanje v nedeljo, 1. decembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 7 x 60 min. │ Foto: ITV Global

V igralski zasedbi te epske serije, ki jo je ustvaril večkrat nagrajeni scenarist Peter Bowker (Beseda na A, Eric in Ernie, Okupacija, Blackpool), so oskarjevka Helen Hunt, Lesley Manville (Pocestnice) in vzhajajoče zvezde Jonah Hauer-King (Male ženske), Zofia Wichlacz (Varšava 44) in Julia Brown (Zadnje kraljestvo).

Srce parajoča drama o drugi svetovni vojni pripoveduje zgodbe običajnih ljudi z vseh strani doslej največjega svetovnega spopada.



Postopoma se bomo potopili v grozljiv svet ob izbruhu vojne, pri čemer bomo začeli z nemškim napadom na Poljsko septembra 1939 in končali z bitko za Britanijo.

Zgodba spremlja prepletajoče se usode zanimivih likov iz Velike Britanije, Poljske, Francije, Nemčije in Združenih držav Amerike ter njihovo spoprijemanje s posledicami vojne v njihovem vsakdanu.

Ta drama, polna adrenalina in čustev, ponuja nov pogled na zgodnje dni vojne, skozi osebne zgodbe ljudi, ki so doživeli enega najbolj ključnih in usodnih dogodkov 20. stoletja.

Skrivnostni maratoni

Vsako jutro od ponedeljka, 23. decembra. │ Foto: Kew Media

Ni boljšega načina preživljanja prazničnih dni kot v družbi zvrhane mere skrivnosti. Vabljeni na epske dnevne maratone najboljših detektivskih serij programa Epic Drama.

Ne zamudite dogodivščin šarmantne gospodične Phryne Fisher in njenih spremljevalcev Jacka in Dota, detektiva Williama Murdocha in njegove nadarjene ekipe vohljače ter deklet z impresivnimi detektivskimi sposobnostmi – Frankie Drake, Trudy Clarke, Mary Shaw in Flo Chakowitz.