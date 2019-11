Različni obrazi aidsa

Pred 1. decembrom, svetovnim dnevom boja proti aidsu, smo na malih zaslonih poiskali zanimive in poučne vsebine, ki prikazujejo različne podobe te stigmatizirane bolezni in obraze tistih, ki so se proti njej borili.

120 utripov na minuto (120 battements par minute, 2017)

Na resničnih dogodkih zasnovan film o pravih junakih boja proti aidsu – skupini francoskih uličnih aktivistov, ki so v 90. letih prejšnjega stoletja izvajali pritisk na politiko in farmacevtska podjetja, med bojem za boljšo ozaveščenost pa so se morali spopadati še z družbenimi predsodki do te bolezni. Prejemnik šestih cezarjev in velike nagrade žirije v Cannesu. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Klub zdravja Dallas (Dallas Buyers Club, 2013)

Biografska drama o življenju Rona Woodroofa – homofobičnega električarja in navdušenca nad rodeom, ki so mu leta 1985 odkrili okužbo z aidsom in napovedali 30 dni življenja – je prejela oskarje za glavno moško vlogo (Matthew McConaughey), stransko moško vlogo (Jared Leto) in masko. • V sredo, 27. 11., ob 21. uri na Planet 2.*

Praznina (Vakuum/Vacuum, 2017)

Šestdesetletna Meredith uživa v dolgem, stabilnem in na videz srečnem zakonu. Med pripravami na 35. obletnico poroke nepričakovano odkrije, da je okužena z virusom HIV. Tega je nanjo lahko prenesel le njen mož André, kar postavi pod vprašaj njun dolg, stabilen in navidezno srečen zakon. • V soboto, 30. 11., ob 3.20 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Najemnina (Rent, 2005)

Filmska priredba muzikala, nagrajenega s Pulitzerjevo nagrado in tonyjem, se dogaja v letih 1989 in 1990 ter spremlja skupino newyorških boemov, ki se spopada z življenjem, ljubeznijo, umetnostjo in epidemijo aidsa. Film je režiral Chris Columbus (Sam doma, Harry Potter in kamen modrosti). • V četrtek, 28. 11., ob 15. uri na TV 1000.*

1985 (2018)

Zadržani mladenič (Cory Michael Smith) se med prvimi znanimi primeri aidsa za božič vrne v teksaški rodni kraj, nazaj k bratu in prijateljici iz otroštva, medtem ko poskuša staromodnim in vernim staršem razkriti svoje hudo zdravstveno stanje. • V nedeljo, 1. 12., ob 11.45 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Filadelfija (Philadelphia, 1993)

Drama o geju (Tom Hanks), ki ga odpustijo iz odvetniškega podjetja, potem ko se razve, da je okužen z virusom HIV. Odloči se, da bo zadoščenje poiskal na sodišču, v sodnem boju pa mu pomaga homofobni odvetnik (Denzel Washington). Oskar za najboljšega igralca in najboljšo izvirno filmsko pesem (Bruce Springsteen za Streets of Philadelphia). • V nedeljo, 15. 12., ob 6. uri na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Angeli v Ameriki (Angels in America, 2003)

Šestdelna miniserija v režiji Mika Nicholsa (Diplomiranec) temelji na istoimenski, s Pulitzerjevo nagrado nagrajeni gledališki igri Tonyja Kushnerja in spremlja šest Newyorčanov, katerih življenja se prepletajo, druži pa jih epidemija aidsa. Serija z zvezdniško igralsko zasedbo (Al Pacino, Meryl Streep, Patrick Wilson, Mary-Louise Parker, Emma Thompson) je prejela pet zlatih globusov in kar enajst emmyjev. • Na HBO OD/GO.

Ohranjanje življenja (Life Support, 2007)

Ana (Queen Latifah) je v mladosti počela marsikaj, kar je uničilo njeno življenje in razcepilo njeno družino. Zdaj je okužena z virusom HIV in bi rada stvari izboljšala, kar pa ni tako preprosto. V filmu, ki ga je navdahnila resnična zgodba, nastopajo tako igralci kot resnične osebe, ki se ukvarjajo z aidsom in virusom HIV. • Na HBO OD/GO.

Ure do večnosti (The Hours, 2002)

Drama režiserja Stephena Daldryja pripoveduje zgodbo o tem, kako je roman Gospa Dalloway avtorice Virginie Wolf vplival na tri generacije žensk iz različnih časov (Meryl Streep, Julianne Moore in Nicole Kidman). Streepova igra sodobno različico gospe Dalloway, njen lik pa pripravlja zabavo za bolnega prijatelja in nekdanjega ljubimca (Ed Harris), ki počasi izgublja boj z aidsom. • V soboto, 23. 11., ob 10.25 na TV 1000.*

Normalno srce (The Normal Heart, 2014)

V zgodnjih osemdesetih letih v New Yorku se širi preplah zaradi aidsa, ki razkrije hinavstvo državne politike do gejevske skupnosti, medtem ko aktivisti opozarjajo na resnico o epidemiji nove bolezni. V filmski priredbi s tonyjem nagrajene gledališke igre Larryja Kramerja igrajo Mark Ruffalo, Matt Bomer, Taylor Kitsch, Jim Parsons, Alfred Molina in Julia Roberts. Prejemnik emmyja za najboljši TV-film. • Na HBO OD/GO.

Bohemian Rhapsody (2018)

Glasbena drama prinaša poklon legendarni britanski skupini Queen, njihovi glasbi in izjemnemu pevcu Freddieju Mercuryju (Rami Malek). Ta je kljuboval stereotipom in prestopal meje ter postal eden od najbolj priljubljenih zvezdnikov na svetu, leta 1991 pa je postal tudi ena od najbolj znanih žrtev aidsa. • V nedeljo, 15. 12., ob 15.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Resnica o HIV (The Truth About HIV, 2017)

Aids/HIV je zahteval že 34 milijonov življenj po vsem svetu. Vendar danes, čeprav stigma ostaja, diagnoza ne pomeni več smrtne obsodbe. Ta navdihujoč dokumentarni film razkriva, kako lahko vrhunska znanost ohranja virus pod nadzorom, in raziskuje moralno paniko, ki je izbruhnila, ko se je virus prvič pojavil in sprožil zahtevke po dosmrtnem zaprtju pacientov v karanteno. • V nedeljo, 1. 12., ob 6. uri na BBC Earth.*

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA TV 1000 218 DA BBC Earth 107 │ 108 (HD) DA