Podoživite žametno revolucijo z napeto vohunsko serijo Speča agenta

Na HBO GO je prispela nova češka vohunska drama HBO Europe produkcije z naslovom Speča agenta (The Sleepers). Serija je svojo pot na HBO GO začela na 30. obletnico žametne revolucije, na voljo pa je celotna sezona.

Piše se leto 1989 in Sovjetska zveza razpada. Poklicna violinistka Marie je pred dvanajstimi leti kot disidentka skupaj z možem prebegnila iz tedanje Češkoslovaške v London. Ampak zdaj je čutiti politične reforme in v zraku je upanje.

Glavno junakinjo, disidentko Marie, je upodobila slovaška igralka Tatiana Pauhofová. © 2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. Marie bi rada izkoristila čas sprememb in se po vseh teh letih vrnila k svoji družini. A kmalu potem, ko prispeta v Prago, postane jasno, da je bila to velikanska napaka – v dramatičnih okoliščinah Viktor izgine brez sledu. Je sploh še živ?

Kakorkoli že, Marie mora ugotoviti, kaj se mu je zgodilo. Kaj pa, če ni pripravljena na resnico?

Kajti izkaže se, da ni edina, ki išče Viktorja – izslediti ga poskušajo tudi tajne službe različnih držav. Čas se izteka in padec železne zavese je vse bliže.

Priznana imena in strokovno zaledje

Izginulega Viktorja (Martin Myšička) ne išče samo njegova žena, temveč tudi tajne službe različnih držav. © 2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. Šestdelno serijo je režiral mednarodno priznani češki režiser Ivan Zachariáš (Pušča), glavne vloge pa so odigrali Tatiana Pauhofová (Goreči grm), Martin Hofmann, Martin Myšička, Jan Vlasák in David Nykl.

Scenarij je napisal Ondrej Gabriel, pri seriji pa sta kot svetovalca sodelovala H. K. Melton, svetovno znani strokovnjak za vohunsko tehnologijo, in Daniel Povolny, strokovnjak za naprave, ki jih je uporabljala češkoslovaška tajna služba.

Producenta za HBO Europe sta Tereza Polachova in Steve Matthews.

Celotna sezona serije Speča agenta je že na voljo na HBO GO.

Napovednik serije Speča agenta:

Do konca leta si bomo na HBO GO lahko ogledali še tri premiere HBO Europe – celotna 3. sezona romunske serije Sence (Umbre) je tam že na voljo, 3. sezona poljske serije Krdelo (Wataha) prihaja 6. decembra, decembra pa bo premiero doživela tudi španska serija Ljubezen za sladokusce (Foodie Love).

