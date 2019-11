Podoživite pretekli Liffe

V tednu, ko se je začel jubilejni 30. Liffe, vam v TV-priporočilih predstavljamo hvaljene celovečerce, ki so ljubitelje sedme umetnosti navduševali na prejšnjih dveh izdajah festivala in si jih že lahko ogledate doma.

Bojevnica (Kona fer í stríð, 2018)

Islandski režiser Benedikt Erlingsson se je po ekscentričnem prvencu Zgodbe o konjih in ljudeh vrnil z navdihujočo komično dramo o ženski, ki v skrbi za ohranitev neokrnjene islandske narave drzno bije bitko proti industriji aluminija. Zmagovalni film 29. Liffa. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Divje življenje (Wildlife, 2018)

Izjemen režijski in scenaristični prvenec igralca Paula Dana nas z redko videno rahločutnostjo postavi v kožo odraščajočega fanta, ki opazuje ločitev svojih staršev (Carey Mulligan in Jake Gyllenhaal). Film je omrežil kritike in obšel številne pomembnejše festivale, Na festivalu v Torinu pa je prejel nagrado za najboljši celovečerec. • V petek, 15. 11., ob 17. uri na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Molitev (La Priere, 2018)

Zgodba o mladem odvisniku, ki se zateče v krščansko skupnost, da bi s pomočjo vere in novih prijateljstev našel pot v novo življenje. Drama francoskega režiserja Cedrica Kahna je na lanskem Berlinalu prejela srebrnega medveda za najboljšega igralca (Anthony Bajon). • V soboto, 9. 11., ob 22.45 na TV SLO 1.*

Ne puščaj sledi (Leave No Trace, 2018)

Osem let po prebojnem filmu Na sledi očetu se nam je režiserka Debra Granik predstavila s hvaljeno predelavo romana Petra Rocka o vojnem veteranu in družinskem očetu (Ben Foster), ki s hčerko (Thomasin McKenzie) živi daleč od sodobne civilizacije. • V petek, 15. 11., ob 6. uri na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Stiks (Styx, 2018)

Alegorična eksistencialna drama o boju za preživetje sredi oceana otipljivo predstavi kruto izkušnjo begunca, ki ni več gospodar svoje usode. Film, imenovan po mitološki reki, ki ločuje žive od mrtvih, je na 29. Liffu prejel nagrado FIPRESCI. • V nedeljo, 17. 11., ob 8.15 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Najljubša (The Favourite, 2018)

Emma Stone, Rachel Weisz in Olivia Colman v sočno opolzki ter s črnim humorjem prežeti kostumski drami grškega ekscentrika Yorgosa Lanthimosa o spletkah na britanskem kraljevem dvoru. Oskar za najboljšo glavno igralko (Colman) in devet drugih nominacij za zlate kipce. • V ponedeljek, 18. 11., ob 23. uri na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Oblika vode (The Shape of Water, 2017)

Domišljijska romanca Guillerma del Tora (Favnov labirint) o ljubezni med nemo čistilko (Sally Hawkins) in podvodnim bitjem, ki ga ameriška vlada zadržuje v tajnem laboratoriju. Film je prejel beneškega zlatega leva in štiri oskarje, tudi za najboljši film leta in najboljšo režijo. • V ponedeljek, 18. 11., ob 0.10 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri/2017)

Frances McDormand blesti v tragikomični kriminalni drami o materi umorjene deklice, ki z obcestnimi reklamnimi panoji izzove policiste k razreševanju primera. Film je prejel štiri zlate globuse ter oskarja za najboljšo glavno igralko in najboljšega stranskega igralca (Sam Rockwell). • V ponedeljek, 11. 11., ob 23.20 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

O telesu in duši (Testről és Lélekről, 2017)

V klavnico govedi postavljena ljubezenska zgodba, ki z izrazitim vizualnim pečatom raziskuje povezavo med telesno in čustveno odtujenostjo. Madžarski zmagovalec Berlinala 2017 in nominacija za tujejezičnega oskarja. • V videoteki DKino.

Thelma (2017)

V hvaljeni misteriozni grozljivki priznanega norveškega režiserja Joachima Trierja prva (lezbična) ljubezen v osamljenem dekletu iz globoko verne družine prebudi skrivnostne nadnaravne sposobnosti. • V četrtek, 13. 11., ob 9.15 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Foxtrot (2017)

Neprizanesljiv, a sočuten portret družbe, ujete v brezkončen ples s travmatično preteklostjo. Film izraelskega režiserja Samuela Maoza (Libanon) je s svojo premišljeno zgradbo, vizualno drznostjo in absurdnim humorjem navdušil kritike ter prejel veliko nagrado žirije v Benetkah. • V četrtek, 13. 11., ob 21.50 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Nikoli zares tukaj (You Were Never Really Here, 2017)

Brutalen najeti morilec s travmatično preteklostjo (Joaquin Phoenix) se spusti v mračni svet newyorškega podzemlja, da bi iz krempljev organizirane otroške prostitucije rešil senatorjevo hčerko. Akcijski psihološki triler škotske režiserke Lynne Ramsay (Podganar, Pogovoriti se morava o Kevinu) je v Cannesu prejel nagradi za najboljši scenarij in najboljšega igralca. • V soboto, 16. 11., ob 22.45 na TV SLO 1.*

40 filmskih biserov z Liffa na zahtevo Bi si želeli ogledati še več filmov, ki so jih predvajali na lanskem in predlanskem Liffu? Pogrešate v izboru naslove, ki so navduševale obiskovalcev starejših izdaj Liffa? V videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije vas čaka začasna kategorija Liffe, v kateri boste našli kar 40 nepozabnih celovečercev, ki so krojili zgodovino tega festivala, vključno z zgoraj omenjenimi filmi Bojevnica, Stiks, O telesu in duši in Foxtrot. Več o superkategoriji Liffe si lahko preberete na spodnji povezavi, za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin videoteke DKino.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA TV SLO 1 1 │ 11 (HD) DA