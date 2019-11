Njegova temna tvar, Zelena knjiga in Stotnica Marvel

Med novembrskimi novostmi na programih in storitvah HBO izpostavljamo težko pričakovano TV-priredbo slovite trilogije fantazijskih romanov ter vrnitev dveh priljubljenih serij, ogledali pa si bomo lahko tudi letošnjega prejemnika oskarja za najboljši film in celovečerec o najmočnejši Marvelovi superjunakinji.

SERIJE MESECA

Psihološka grozljivka združuje mitološke elemente in intimne pripovedi likov po knjižnih uspešnicah Stephena Kinga. Značajski prikazi in tema se prepletajo v namišljenem mestecu Castle Rock v ameriški državi Maine. V drugi sezoni doseže spor med klanoma vrhunec, ko se v Castle Rocku pojavi psihopatska Annie Wilkes, bolniška sestra Stephena Kinga iz pekla. • Premiera serije v petek, 15. 11., ob 21. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO si že lahko ogledate celotno prvo sezono in prvih pet epizod druge sezone serije, nove epizode pa bodo tam na voljo vsak četrtek.

Serija spremlja Lyro, na videz običajno, a pogumno deklico iz vzporednega sveta. Njeno iskanje ugrabljenega prijatelja razkrije zloveščo zaroto ugrabitve otrok in Lyra sklene, da bo raziskala skrivnostni pojav osnovnih delcev, Prah. Serijo so priredili po istoimenski trilogiji fantazijskih romanov avtorja Philipa Pullmana, ki velja za mojstrovino sodobne fantazijske literature.• Premiera serije v torek, 5. 11., ob 20. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO si že lahko ogledate prvi dve epizodi serije, nove epizode pa bodo tam na voljo vsak ponedeljek.

Zgodovinska drama je umeščena v leto 43 našega štetja, ko se rimska cesarska vojska vrne, da bi uničila keltsko središče Britanije. Skrivnostni deželi vladajo bojevnice in mogočni druidi, ki menda lahko prikličejo temačne sile podzemlja. • Obe sezoni serije si lahko ogledate na HBO OD/GO.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

Zgodba Marvelove uspešnice spremlja osebnostno potovanje in preobrazbo Carol Danvers (oskarjevka Brie Larson) v eno od najmočnejših superjunakinj. Medtem ko galaktični spopad med sovražnima rasama doseže tudi Zemljo, se Carol pridruži peščici zaveznikov v središču vojne vihre.• Premiera v nedeljo, 10. 11., ob 20. uri na HBO.* │ Film je na voljo tudi na HBO OD/GO.

Resnična zgodba o robatem redarju italijanskega rodu (Viggo Mortensen), ki postane voznik izobraženega temnopoltega pianista (Mahershala Ali), čigar turneja razkrije globoke rasne predsodke in nestrpnost ameriškega Juga leta 1962. Prejemnik oskarjev za najboljši film leta, najboljšega stranskega igralca (Ali) in najboljši izvirni scenarij. • Naslednjič na sporedu v četrtek, 21. 11., ob 17.50 na HBO.* │ Film je na voljo tudi na HBO OD/GO.

Zgodba tega akcijskega ZF-spektakla, ki ga je Robert Rodriguez posnel po izjemno priljubljeni seriji stripov manga, se dogaja v postapokaliptičnem svetu, ki ga je opustošila tehnološka katastrofa. Znanstvenik (Christoph Waltz) najde in popravi kiborga, mlado žensko (Rosa Salazar), ki je izgubila spomin, a ohranila svojo bojevniško spretnost. • Premiera v nedeljo, 17. 11., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Napovednik serije Njegova temna tvar:

