Oglejte si vroče vsebine iz hladnovojne zgodovine

Ob 30. obletnici padca berlinskega zidu – zgodil se je 9. novembra 1989 – smo na malih zaslonih poiskali dokumentarne in igrane vsebine, ki vam bodo osvetlile dogodke, povezane z njim, ter vam predstavile življenje v Vzhodnem Berlinu in na drugih območjih za železno zaveso.

DOKUMENTARNE VSEBINE

Odštevanje do leta 1961: izgradnja berlinskega zidu (2019)

Sramotni berlinski zid je skoraj 30 let razdvajal mesto in Nemčijo. Gradnja zidu – ta se je začela v noči 12. avgusta 1961 – je presenetila prebivalce Vzhodne in Zahodne Nemčije, pa tudi vsega sveta. Kako se je to zgodilo? V prvem delu nemške dokumentarne oddaje bomo priča gradnji zidu iz prve roke; skozi oči tistih, ki so se osebno srečali z njim. • V soboto, 9. 11., ob 21. uri na Viasat History.*

Odštevanje do leta 1989: padec berlinskega zidu (2019)

Drugi del nemške dokumentarne oddaje s strokovnimi intervjuji in pojasnjevalnimi grafikami ter s pričevanji ljudi, ki so grozo zidu doživeli, prikazuje ključne politične in družbene premike med novembrom 1988 in novembrom 1989, ko se je zid le moral ukloniti svobodi. • V torek, 5. 11., ob 20.50 na TV SLO 1 in v torek, 12. 11., ob 22. uri na Viasat History.*

1989: Leto, ki nas je oblikovalo: Od komunizma do terorizma (2019)

Dokumentarna serija programa National Geographic se začne s svetovnimi revolucijami leta 1989. Nobeno drugo leto ni sedanjosti oblikovalo tako kot leto 1989. Nova politika Gorbačova je privedla do padca berlinskega zidu, v Vzhodni Evropi pa se je zgodila sprememba moči … • V soboto, 9. 11., ob 22.05 na National Geographic.*

Osemdeseta: Desetletje, ki nas je oblikovalo: Zruši zidove (2012)

Čeprav so bila osemdeseta znana po reku Pohlep je dober, se je v tem desetletju zrušilo veliko literarnih in kulturnih zidov, pa tudi en dejanski. Ta epizoda dokumentarne serije ponuja poglobljen pregled tedanjih bistvenih dogodkov, ki so neposredno vplivali na današnji svet. • V soboto, 9. 11., ob 23. uri na National Geographic.*

Berlinski zid na velikem platnu (2014)

Berlinski zid ni le spremenil toka zgodovine, temveč je tudi vplival na nemško kinematografijo. V francoskem dokumentarcu nam bodo predstavili odlomke iz filmov, ki so jih posneli med letoma 1961 in 1989 v obeh Nemčijah, in pričevanja igralcev, scenaristov, režiserjev, ki so sodelovali pri filmih o zidu oziroma so tudi sami živeli na eni ali drugi strani zidu. • V nedeljo, 10. 11., ob 22.15 na TV SLO 1.*

Padec železne zavese (2019)

Evropo je med letoma 1952 in 1989 delila več tisoč kilometrov dolga demarkacijska črta, sestavljena iz zidov, stražnih stolpov in bodeče žice, poimenovana železna zavesa. Francoski dokumentarec nam bo pokazal, kdo si jo je zamislil in jo vzpostavil ter kakšen je bil njen namen, osvetlil pa nam bo tudi življenje na obeh straneh železne zavese ter posledice razdelitve Evrope, ki jih občutimo še danes. • V sredo, 13. 11., ob 21. uri na HRT 1.**

Chuck Norris proti komunizmu (2015)

V Romuniji je v osemdesetih letih na tisoče zahodnjaških filmov predrlo železno zaveso. Na črnem trgu sta delovala distributer videokaset in junaški prevajalec, ki sta ljudem prinašala filmsko čarobnost in zanetila iskro revolucije. Ta dokumentarec prinaša zgodbo o vplivnosti sedme umetnosti in njeni moči, da spreminja življenja ljudi. • Film je na voljo na HBO OD/GO.

Nemški potni list (2014)

Dokumentarec predstavlja osupljivo zgodbo o največji preprodaji ljudi v Evropi po 2. svetovni vojni. To je bila organizirana, sistematična prodaja celotne, v Romuniji živeče, nemške skupnosti novonastali državi Zahodni Nemčiji. Kakšne so še po nekaj desetletjih osebnostne, psihološke, moralne, socialne in gospodarske posledice prisilnega premika celotne populacije? • Na voljo na HBO OD/GO.

IGRANI CELOVEČERCI

Hladna vojna (Zimna wojna/Cold War, 2018)

Oskarjevec Pawel Pawlikowski (Ida) predstavlja globoko osebno in z glasbo prežeto zgodbo o nemogoči ljubezni med izobraženim glasbenikom in mlado temperamentno pevko. Njuni burni romanci sledimo iz Poljske v Vzhodni Berlin, Jugoslavijo in pariške jazz klube petdesetih let. Pet nagrad Evropske filmske akademije, tudi za najboljši film leta, nagrada za najboljšo režijo v Cannesu in tri nominacije za oskarja. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Paslika (Powidoki/Afterimage, 2016)

Zgodba Władysława Strzemińskega, slovitega avantgardnega slikarja, ki v povojni Poljski ni klonil pod pritiski komunističnega režima in zahtevo, da mora umetnik ustvarjati v jeziku socialističnega realizma. Zadnji in za tujejezičnega oskarja nominiran film leta 2016 umrlega velikana poljske kinematografije Andrzeja Wajde je večplastna, intelektualna agitka o vlogi umetnosti in pomenu svobode izražanja. • V videoteki DKino.

Delo na črno (Moonlighting, 1982)

Štirje na črno zaposleni Poljaki obnavljajo londonsko stanovanje nekega policista, samo eden med njimi, Nowak (Jeremy Irons), pa govori angleško. Ko ta izve, da so Sovjeti na Poljskem razglasili izredne razmere, se odloči novico zamolčati, s tem pa se odtuji tudi od rojakov. Britanska drama poljskega režiserja Jerzyja Skolimowskega je v Cannesu prejela nagrado za najboljši scenarij. • V videoteki Pickbox NOW.

Most vohunov (Bridge of Spies, 2015)

Po resničnih dogodkih posnet vohunski triler Stevena Spielberga s Tomom Hanksom v vlogi ameriškega odvetnika, ki je v času hladne vojne zagovarjal sovjetskega vohuna in v Berlinu posredoval pri prvi izmenjavi vohunov med vzhodnim in zahodnim blokom. Mark Rylance je za vlogo zadnjega prejel oskarja za najboljšega stranskega igralca. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Most vohunov:

