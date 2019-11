Liffe v videoteki DKino

Zaradi večje preglednosti smo filme v članku razdelili na tri sklope, za podrobnejši opis posameznega filma pa kliknite na njegov naslov. In ne pozabite – v videoteki DKino filmski festival traja vse dni v letu!

Pred začetkom jubilejnega 30. Liffa smo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije na enem mestu zbrali 40 odličnih celovečercev, ki so krojili zgodovino tega festivala. Med njimi je kar 12 takih, ki smo si jih na Liffu lahko ogledali lani, vključno z zmagovalno Bojevnico.

Vsi filmi vas čakajo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto 5), zbrani v začasni kategoriji Liffe, za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin videoteke DKino.

Filmi, ki so jih predvajali na lanskem Liffu

Bojevnica (Kona fer í stríð, 2018)

Islandski režiser Benedikt Erlingsson se je po ekscentričnem prvencu Zgodbe o konjih in ljudeh vrnil z navdihujočo komično dramo o ženski, ki v skrbi za ohranitev neokrnjene islandske narave drzno bije bitko proti industriji aluminija. Zmagovalni film 29. Liffa.

Stiks (Styx, 2018)

Alegorična eksistencialna drama o boju za preživetje sredi oceana otipljivo predstavi kruto izkušnjo begunca, ki ni več gospodar svoje usode. Film, imenovan po mitološki reki, ki ločuje žive od mrtvih, je na 29. Liffu prejel nagrado FIPRESCI.

Oni (Loro, 2018)

Paolo Sorrentino (Neskončna lepota, Mladost) nam v svojem najnovejšem filmu predstavi satiričen in delno domišljijski portret razvpitega italijanskega politika, milijonarja in medijskega magnata Silvia Berlusconija ter njegovih krogov.

Dekle (Girl, 2018)

Portret odločnega dekleta, ki se je rodilo v telesu dečka in mu do uresničitve sanj o baletni karieri stoji na poti le ena ovira – telo. Nagrada za najboljši prvenec v Cannesu, nagrada Evropske filmske akademije za odkritje leta in nominacija za zlati globus za najboljši tujejezični film.

Pepel je snežno bel (Jiang hu er nv, 2018)

Kriminalna saga, umeščena v sodobno Kitajsko, predstavi odločno žensko, predano svojemu mafijskemu ljubimcu in zvesto podzemnemu svetu. Film se je na 71. mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu potegoval za prestižno zlato palmo.

Kafarnaum (Capharnaüm, 2018)

Libanonska režiserka Nadine Labaki je z naturščiki, ki na ulicah Bejruta živijo usode svojih likov, ustvarila presunljiv protestni krik zanemarjenih in zlorabljenih otrok, ki v družbi in pred zakonom niso le nevidni, temveč zanju ne obstajajo. Nominaciji za oskarja in zlati globus za najboljši tujejezični film ter nagradi žirije in ekumenske žirije na festivalu v Cannesu.

Videnje (Vision, 2018)

Mistična, sanjava, v slikovito naravo potopljena in z drobci nadnaravnega posuta zgodba o ženski, ki sredi čarobnega gozda išče redko zdravilno rastlino in najde sledove svoje preteklosti. Japonska režiserka Naomi Kawase je glavno vlogo v filmu zaupala francoski zvezdnici Juliette Binoche.

Srečen kot Lazzaro (Lazzaro felice, 2018)

Alice Rohrwacher nas znova popelje v idilično, brezčasno okolje italijanskega podeželja s pripovedjo o prijateljstvu in neizmerni dobroti. Nagrada za najboljši scenarij v Cannesu.

Visoka družba (High Life, 2018)

Robert Pattinson in Juliette Binoche v ZF-srhljivki cenjene francoske režiserke Claire Denis o skupini zločincev, ki prestajajo zaporno kazen kot poskusni zajčki na vesoljski misiji zunaj našega osončja.

Dogman (2018)

Matteo Garrone (Gomorra, Resničnost) je iz brutalnega dogodka, ki je v osemdesetih letih polnil strani italijanskih črnih kronik, ustvaril mračen, a tudi nežnosti in humorja poln urbani vestern o divji zveri, ki se skriva v vseh nas. Nagrada za najboljšega igralca v Cannesu.

Vrhunec (Climax, 2018)

Sovražili ste Sam proti vsem, prezirali Nepovratno, zaničevali V praznino, preklinjali Ljubezen … zdaj pa poskusite Vrhunec. Ekstatičen, hipnotičen, srh vzbujajoč in po resničnih dogodkih posnet film Gasparja Noéa o zabavi, ki se sprevrže v delirično nočno moro, so na Liffu prikazali v sekciji Ekstravagance.

Mandy (2018)

Krvava zgodba o moškem, ki se maščuje morilcem svojega dekleta. Izliv žanrskega čudaštva z izjemno igralsko izvedbo Nicholasa Cagea in eno zadnjih stvaritev filmske glasbe prezgodaj preminulega skladatelja Jóhanna Jóhannssona. Tudi ta film so na Liffu prikazali v sekciji Ekstravagance.

Angleško govoreči filmi

Neonski demon (The Neon Demon, 2016)

Serijo filmov iz sekcije Ekstravagance zaokrožuje za zlato palmo nominirana psihološka srhljivka danskega mojstra Nicolasa Windinga Refna (Vožnja, Samo bog odpušča) o nadarjeni šestnajstletni manekenki, ki se znajde v temačnem svetu losangeleške modne industrije.

Jaz, Daniel Blake (I, Daniel Blake/2016)

Brezkompromisna drama o moči sočutja in solidarnosti v boju proti birokratski brezbrižnosti sistema, ki je veteranskemu režiserju Kenu Loachu predlani v Cannesu prinesla drugo zlato palmo.

Birdman (2014)

S štirimi oskarji nagrajena črna komedija Alejandra Gonzáleza Iñárritua o hollywoodskem igralcu (Michael Keaton), ki je pred leti zaslovel z vlogo superjunaka, zdaj pa poskuša obuditi svojo kariero z ambiciozno broadwaysko predstavo.

Za vsako ceno (Hell or High Water, 2016)

Chris Pine, Ben Foster in Jeff Bridges blestijo v odlični kriminalni drami Davida Mackenzia o teksaških bratih, ki se lotita ropanja bančnih podružnic, da bi družini vrnila ukradeno prihodnost. Štiri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film leta.

Philomena (2013)

Režiser Stephen Frears in igralka Judi Dench nam predstavita resnično zgodbo o starejši irski gospe, ki se je s pomočjo nekdanjega novinarja odpravila poiskat davno izgubljenega sina. Štiri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film leta.

Lov na divjaka (Hunt for the Wilderpeople, 2016)

Ganljiva in duhovita pustolovska komedija Taika Waitite o nenavadnem prijateljstvu med uporniškim najstnikom in čemernim vdovcem (Sam Neill), ki ju splet okoliščin združi v nevarni, a nepozabni pustolovščini. Najdonosnejši novozelandski film vseh časov.

Gospod Turner (Mr. Turner, 2014)

Biografski film mojstra britanskega realizma Mika Leigha o znamenitem in ekscentričnem slikarju Josephu M. W. Turnerju, ki je igralcu Timothyju Spallu prinesel nagrado za najboljšega igralca na festivalu v Cannesu.

Manchester ob morju (Manchester by the Sea, 2016)

Casey Affleck in Michelle Williams v srce parajoči, a tudi presenetljivo humorni meditaciji Kennetha Lonergana o krivdi, žalovanju in moči ljubezni. Prejemnik oskarjev za najboljšega igralca v glavni vlogi in najboljši izvirni scenarij.

Jastog (The Lobster, 2015)

Zvezdniška igralska zasedba (Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux, Ben Whishaw, John C. Reilly, Olivia Colman) v nenavadni ljubezenski zgodbi Yorgosa Lanthimosa (Najljubša), ki je prejela nagrado žirije v Cannesu ter evropski filmski nagradi za scenarij in kostumografijo.

Potovanje časa: pot življenja (2016)

Prvi, a dolga desetletja tleč in monumentalen dokumentarni projekt Terrencea Malicka (Tanka rdeča črta, Drevo življenja) o vesolju in življenju v njem. Film, ki ga je produciral Brad Pitt, spremlja pripoved oskarjevke Cate Blanchett.

Zveri južne divjine (Beasts of the Southern Wild, 2012)

Poetična pravljica, ki jo spremljamo skozi oči neustrašne šestletne deklice in v kateri se mali človek spopade z uničujočimi silami narave. Velika nagrada žirije Sundancea, zlata kamera v Cannesu in štiri nominacije za oskarja.

Filmski biseri iz Evrope in njene bližnje okolice

Foxtrot (2017)

Neprizanesljiv, a sočuten portret družbe, ujete v brezkončen ples s travmatično preteklostjo. Film izraelskega režiserja Samuela Maoza (Libanon) je s svojo premišljeno zgradbo, vizualno drznostjo in absurdnim humorjem navdušil kritike ter prejel veliko nagrado žirije v Benetkah.

Leviatan (Leviathan, 2014)

Moralno kompleksna drama, umeščena na podeželje Putinove Rusije. Nagrada za najboljši scenarij na festivalu v Cannesu ter zlati globus in nominacija za oskarja za najboljši tujejezični film.

Adelino življenje (La vie d'Adèle, 2013)

Drzna pripoved o strastnem razmerju med občutljivo srednješolko in svobodomiselno študentko umetnosti, ki je režiserju Abdellatifu Kechichejuin glavnima igralkama (Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos) v Cannesu prinesla prestižno zlato palmo.

O telesu in duši (Testről és Lélekről, 2017)

V klavnico govedi postavljena ljubezenska zgodba, ki z izrazitim vizualnim pečatom raziskuje povezavo med telesno in čustveno odtujenostjo. Madžarski zmagovalec Berlinala 2017 in nominacija za tujejezičnega oskarja.

120 utripov na minuto (120 battements par minute, 2017)

Na resničnih dogodkih zasnovan film o pravih junakih boja proti aidsu – skupini francoskih uličnih aktivistov, ki so v 90. letih prejšnjega stoletja izvajali pritisk na politiko in farmacevtska podjetja. Prejemnik šestih cezarjev in velike nagrade žirije v Cannesu.

Neskončna lepota (La grande bellezza, 2013)

Italijanska mojstrovina, v kateri nam Paolo Sorrentino razkriva blišč in bedo sodobne rimske visoke družbe. Prejemnik evropske filmske nagrade za najboljši film ter zlatega globusa in oskarja za najboljši tujejezični film.

Toni Erdmann (2016)

S človeško toplino in drznim humorjem prežeta pripoved o obujanju ljubezni med očetom in hčerjo, ki je navdušila kritike na lanskem festivalu v Cannesu. Evropski film leta 2016 in nominacija za tujejezičnega oskarja.

Surovo (Grave, 2016)

Režiserka Julie Ducournau v svojem krvavem prvencu predstavi zgodbo o odraščanju, iniciacijskih obredih prehoda, pritiskih družbe, tabujih človeštva in iskanju prave identitete. Opozorilo: film vsebuje nazorne prizore kanibalizma in je primeren samo za polnoletne gledalce!

V kleti (Im Keller, 2014)

Po velikopotezni trilogiji Paradiž se je Ulrich Seidl vrnil k dokumentarnemu filmu s tragikomičnim filmskim esejem, ki se spusti globoko v mračno podzemlje avstrijske duše. Film je primeren za gledalce, starejše od 15 let.

Čisto nova zaveza (Le tout nouveau testament, 2015)

Religiozno nekorektna, a sila zabavna belgijska komedija, ki svetopisemsko izročilo postavi povsem na glavo, saj nam pokaže, da je bog baraba, ki živi s svojo ženo in hčerko v Bruslju. Nominacija za zlati globus in belgijski kandidat za tujejezičnega oskarja.

Ko izgubiš vse (Jusqu'à la garde, 2017)

Zgodba o bitki za skrbništvo, v kateri se napetost stopnjuje vse do neizbežnega, dih jemajočega finala. Film francoskega režiserja Xaviera Legranda je v Benetkah prejel nagradi za najboljšo režijo in najboljši prvenec.

Ovna (Hrútar, 2015)

Nežna, z zadržanim humorjem prežeta islandska komična drama o odtujenih bratih, ki združita moči, da bi rešila tisto najpomembnejše. Zmagovalec canske sekcije Posebni pogled in 26. Liffa.

Neznanka (La Fille inconnue, 2016)

Belgijska mojstra socialnega realizma brata Dardenne (Fant s kolesom, Dva dneva, ena noč) sta z napeto, sočutno ter psihološko izostreno preiskavo osebne in družbene odgovornosti ustvarila svojo različico detektivke.

V Ciambri (A Ciambra, 2017)

Film, postavljen na italijanski jug in posnet s člani romske družine, pripoveduje avtentično zgodbo o fantu, za katerega zgodnji vstop v svet odraslih ni zgolj stvar preživetja. Producent filma je Martin Scorsese.

Victoria (2015)

S šestimi nemškimi filmskimi nagradami nagrajen dramatičen triler, ki ga je režiser Sebastian Schipper na ulicah Berlina posnel v enem samem neprekinjenem posnetku.

Bučko (Ma vie de Courgette, 2016)

V slovenščino sinhroniziran lutkovni animirani film o zaupanju, pripadnosti in iskanju družine. Nominiranec za oskarja in zlati globus ter nagrajenec evropske filmske akademije za najboljši animirani celovečerec.

Rdeča želva (La Tortue rouge, 2016)

Presunljiva, poetična animirana alegorija o večnem kroženju življenja, človekovi povezanosti z naravo ter globokih vezeh družine in ljubezni. Nominacija za oskarja za najboljši animirani celovečerec in posebna omemba žirije v canskem sklopu Posebni pogled.