Vrhunec (Climax)

Gaspar Noé, razvpiti francoski režiser zloglasnih filmov Nepovratno, V praznino in Ljubezen, predstavlja ekstatično, hipnotično in srh vzbujajočo ekstravaganco o zabavi, ki se sprevrže v delirično nočno moro.

Francija, Belgija │ 2018 │ 92 min. │ Glasbena grozljivka R: Gaspar Noé│ I: Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub, Kiddy Smile IMDb: 7,1/10 │ Rotten Tomatoes: 70 % │ Uporabniki Googla: 77 %

Leto 1996. Skupina francoskih plesalcev se odpravlja na turnejo po ZDA. Pred odhodom se še zadnjič zberejo na poslovilni zabavi v zapuščenem skladišču. Na ta posebni večer si rasno in spolno mešani plesalci v cvetu življenja dajo duška in se brez zavor zabavajo ob ritmih sodobne elektronske glasbe.

Po običajnem začetku večera pa se nekateri člani skupine začnejo počutiti nenavadno. Plesalci nehote postanejo del popolnega kaosa, ki izbruhne daleč od oči preostalega sveta.

"To je provokativno in pogosto briljantno delo – komorna drama, ki vzame tradicionalne prvine plesnega filma ter jih potisne do norih skrajnosti.

Režiserja, ki je danes sredi petdesetih, so tako rekoč od prvega dne kariere označevali za 'porednega dečka' francoskega filma. Z Vrhuncem je ustvaril svoj najbolj energičen in izviren film doslej." Geoffrey Macnab, The Independent

"Osupla sem spoznala, da me je film pravzaprav … ganil. Vrhunec je pravi mali čudež – in če se je Noé omehčal (v svojih mejah, seveda), bi bila lahko to pravzaprav zelo dobra novica za filmsko umetnost." Emily Yoshida, Vulture

"Najnovejši film Gasparja Noéja je tipično izzivalen koktajl glasbe in groze; opojna mešanica /…/ čudaštev, ki trešči na gledalca kot vedro krvi iz Carrie." Mark Kermode, The Observer

Napovednik filma Vrhunec: Zanimivosti: Vrhunec ohlapno temelji na resnični zgodbi francoske plesne skupine iz 90. let. Njenim članom so na neki zabavi v alkoholno pijačo podtaknili LSD, vendar med dejanskim dogodkom ni prišlo do nadaljnjih incidentov, ki jih vidimo v filmu.



Čeprav si je Gaspar Noé zamislil premiso, veliko večino filma predstavlja nepripravljena improvizacija na kraju samem, izjema je samo začetna koreografirana sekvenca.



Igralci predhodno niso prejeli nobenih dialogov in so imeli skoraj popolno svobodo, kam naj popeljejo zgodbo in like.

Ta namreč meni, da bi morala umetnost na splošno, njegovi filmi pa še zlasti, občinstvo deliti in v njem vzbujati nelagodje.

Vrhunec so premierno prikazali v canski sekciji Štirinajst dni režiserjev, film pa je s festivala odnesel nagrado združenja umetniških kinematografov CICAE. Na 29. Liffu so ga predvajali v sekciji Ekstravagance.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

