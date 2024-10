Kaj bomo gledali na letošnjem Liffu?

Programski direktor 35. Liffa Simon Popek je ob razkritju programa dejal, da bo letos na ogled 91 celovečernih filmov in trije sklopi kratkih. Izpostavil je še, da bodo izbrani filmi festivala ob dozdajšnjih lokacijah v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novem mestu letos na ogled tudi v Mojemkinu Kranj.

Generalni direktor Cankarjevega doma Jure Novak je ob tem dejal, da si novembra skoraj ne moremo predstavljati brez Liffa, in poudaril, da Liffe niso samo filmi, ampak tudi filmski pogovori, srečevanja, druženja in čas za premislek o stvareh in idejah, ki nam sicer ne polnijo vsakdana.

Kot je dodal Luca Borzatta, direktor Razvoja produktov in storitev Telekoma Slovenije, glavnega pokrovitelja festivala Liffe, je Liffe skozi leta rasel, se razvijal, razvajal svoje zveste obiskovalce in tako postal to, kar je danes – velik, odmeven, kakovosten mednarodni festival. "Verjamemo, da smo s svojim prispevkom tudi mi pripomogli k temu. Ponosni smo, da v Telekomu Slovenije že 29. leto zapored podpiramo Liffe," je dejal Borzatta.

Jure Novak, Luca Borzatta in Simon Popek Foto: Arhiv organizatorja

Celoten program letošnjega Liffa najdete na uradni spletni strani festivala, kjer lahko kupite tudi vstopnice oziroma filme za ogled prek videa na zahtevo (VOD).

Filmi 35. Liffa v videoteki DKino televizije Telekoma Slovenije

Izbrani filmi letošnjega Liffa so v videoteki DKino na voljo tudi naročnikom televizije Telekoma Slovenije, ki je glavni pokrovitelj festivala Liffe: