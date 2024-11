Tjaša Železnik prvič pokazala novega izbranca

Petdesetletna igralka Tjaša Železnik svoje zasebnosti ne deli rada z javnostjo, tokrat pa je na odprtju 35. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala naredila izjemo in prvič javno pokazala svojega novega izbranca. Gre za filmskega in izvršnega producenta v znani produkcijski hiši v Ljubljani Marka Paleka, ki se po poročanju revije Lady ukvarja s snemanjem in produkcijo televizijskih oglasov, celovečernih in dokumentarnih filmov. V produkcijski hiši sodelujejo tudi z najbolj talentiranimi ekipami v regiji.

Kot je poročala omenjena revija, par svoje naklonjenosti ne skriva več, saj sta na omenjeni dogodek v Cankarjev dom prišla z roko v roki in z zaljubljenimi pogledi.

Igralka, ki trenutno navdušuje v priljubljeni slovenski televizijski seriji Ja, chef!, svojega izbranca donedavno ni preveč izpostavljala niti na svojih družbenih omrežjih, skupne fotografije je delila šele nadavno – s skupnega oddiha v Rimu.

Gledališka in filmska igralka Železnik, ki je od leta 2009 stalna članica gledališkega ansambla MGL, je tudi predana mama 12-letni hčerki Marli, ki jo rada deli na svojih družbenih profilih. Kdo je oče deklice, ni javno znano.

