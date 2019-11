Kafarnaum (Capharnaüm)

Libanonska režiserka Nadine Labaki je z naturščiki, ki na ulicah Bejruta živijo usode svojih likov, ustvarila presunljiv protestni krik zanemarjenih in zlorabljenih otrok, ki v družbi in pred zakonom niso le nevidni, temveč zanju ne obstajajo. Nominaciji za oskarja in zlati globus za najboljši tujejezični film ter nagradi žirije in ekumenske žirije na festivalu v Cannesu.