Srečen kot Lazzaro (Lazzaro felice/Happy as Lazzaro)

Priznana režiserka Alice Rohrwacher (Nebeško telo, Čudesa) nas znova popelje v idilično, brezčasno okolje italijanskega podeželja s pripovedjo o prijateljstvu in neizmerni dobroti. Nagrada za najboljši scenarij v Cannesu.

Italija, Švica, Francija, Nemčija │ 2018 │ 122 min. │ Drama R: Alice Rohrwacher│ I: Adriano Tardiolo, Luca Chikovani, Nicoletta Braschi, Sergi López IMDb: 7,6/10 │ Rotten Tomatoes: 90 % │ Uporabniki Googla: 89 %

Življenje v osamljeni pastirski vasici Inviolata kroji strašna markiza Alfonsina de Luna, kraljica cigaret. Tu se srečata Lazzaro, mladi kmet tako dobrega srca, da ga imajo ljudje za zaostalega, ter plemič Tancredi, ki živi pod prekletstvom lastne domišljije.

Njuno nenavadno zavezništvo je za Lazzara svojevrstno razodetje, tako močno in dragoceno, da bo pripravljen potovati v času, da bi znova našel svojega prijatelja. Ko se Lazzaro prvič znajde v velikem mestu, je kot fragment preteklosti, ujet v sodobnem svetu.

"Srečen kot Lazzaro ... je breztežna enigma, nezamenljiva obljuba o sreči, ki vas nežno vleče navzgor kot balon na koncu vrvice." 5/5 Peter Bradshaw, Guardian

"Rohrwacherjeva naslika čaroben portret propadanja podeželskega življenja in prepleta preteklost in sedanjost v delu, ki je tako razvedrilno, kot je čudovito." 5/5 Joseph Walsh, Time Out

Napovednik filma Srečen kot Lazzaro: Zanimivosti: Srečen kot Lazzaro je v Cannesu prejel nagrado za najboljši scenarij in se potegoval za prestižno zlato palmo, Združenje ameriških filmskih kritikov ga je uvrstilo med pet najboljših tujejezičnih filmov leta 2018, v kategoriji najboljšega tujejezičnega filma pa je bil nominiran tudi za nagrado indepent spirit.

Adriana Tardiola (Lazzaro) so opazili v javni srednji šoli v Orvietu in končali iskanje, v katerem je sodelovalo več kot tisoč drugih dečkov iste starosti.

Adriano še nikoli ni nastopal pred kamero, vendar ga je režiserka in scenaristka filma Alice Rohrwacher prepričala, da je sprejel naslovno vlogo.

Film je po režiserkinih besedah nekakšen eksperiment z žanrom basni, z vsemi njenimi nedoslednostmi, skrivnostmi, ponovitvami ter junaki in zlikovci.





"O koncu ruralne civilizacije; o migracijah tisočih ljudi, ki o modernosti niso vedeli nič, na obrobja mest; o tem, kako so bežali iz revščine in pristali v še večji revščini."

Ko se je mladi igralec in pevec Luca Chikovani (Tancredi) leta 2014 z mamo preselil v Rim, je začel na YouTubu objavljati svoje priredbe videospotov glasbenih uspešnic izvajalcev, ki so izjemno priljubljeni med najstniki, še posebej Justina Bieberja in skupine One Direction. Njegovi videi imajo skupaj več kot pet milijonov ogledov.

