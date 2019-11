Stiks (Styx)

Avstrija, Nemčija │ 2018 │ 91 min. │ Drama R: Wolfgang Fischer│ I: Susanne Wolff, Kelvin Mutuku Ndinda, Alexander Beyer IMDb: 6,4/10 │ Rotten Tomatoes: 94 % │ Uporabniki Googla: 75 %

Rike, pravo utelešenje uspešne in izobražene Zahodnjakinje, kot urgentna zdravnica vsak dan rešuje človeška življenja. Nič čudnega, da si tudi za dopust izbere vznemirljiv izziv – z jadrnico bo sama odplula na odročni otok Ascension.

Potem pa sredi Atlantika naleti na srhljiv prizor – hudo poškodovano in močno prenapolnjeno ladjo z begunci. Prek radijske postaje nemudoma pokliče na pomoč, a zdi se, da se za potapljajočo ladjo nihče zares ne zmeni …

"To je pomorska štorija o tistih, ki imajo, in onih, ki nimajo; skozi mikrokozmos jadrnice Asa Gray raziskuje družbene, ekonomske in politične dileme, ki so naša odgovornost, a jih pometamo pod preprogo." Anton Bitel, Little White Lies

"Stiks v nekaterih pogledih /…/ spominja na Redfordovo bitko sredi morja v filmu Vse je izgubljeno. A medtem ko je tam šlo predvsem za boj nemega Redforda proti silam narave, je tu protagonistka soočena s konkretnim primerom ravnodušnosti zahodnega sveta do begunske krize." Boyd van Hoeij, The Hollywood Reporter

Film avstrijskega režiserja Wolfganga Fischerja so premierno predvajali v sekciji Panorama na 68. Berlinalu, kjer je prejel nagrado Europa Cinemas Label.



so premierno predvajali v sekciji Panorama na 68. Berlinalu, kjer je prejel nagrado Europa Cinemas Label. Film je poimenovan po mitološki reki, ki ločuje žive od mrtvih.

Jahta glavne junakinje, Asa Grey, je poimenovana po uglednem ameriškem botaniku iz 19. stoletja.

