Postavni moški, ki znajo igrati in so povrhu vsega še brkati

Bohemian Rhapsody (2018)

S štirimi oskarji nagrajena glasbena drama se pokloni legendarni britanski skupini Queen, njihovi glasbi in izjemnemu pevcu Freddieju Mercuryju (Rami Malek). Ta je kljuboval stereotipom in postal eden od najbolj priljubljenih zvezdnikov na svetu, bil pa je tudi lastnik enih od najbolj znamenitih brkov vseh časov. • Film je na voljo na HBO OD/GO.

Ona (Her, 2013)

Vase zaprt pisatelj Theodore (Joaquin Phoenix) po koncu dolgoletne ljubezenske zveze začne odnos z naprednim operacijskim sistemom z glasom Scarlett Johansson. Ljubezenska komična drama Spika Jonza je prejela oskarja za najboljši izvirni scenarij, Phoenix pa je bil za vlogo brkatega Theodorja nominiran za zlati globus za najboljšega igralca v komediji. • V četrtek, 31. 10., ob 11.45 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Doktor Strange (Doctor Strange, 2016)

Benedict Cumberbatch v Marvelovi uspešnici o nekdanjem nevrokirurgu, ki se po prometni nesreči odpravi na pot zdravljenja, ta pa ga nazadnje popelje v svet mističnih veščin. Ustvarjalca lika Stan Lee in Steve Ditko sta videz tega stripovskega superjunaka vključno z njegovimi brčicami zasnovala po znamenitem hollywoodskem igralcu Vincentu Priceu. • V ponedeljek, 28. 10., ob 22.45 na Planet.*

Neslavne barabe (Inglourious Basterds, 2009)

Odpadniški vod krvoločnih ameriških vojakov židovskega porekla se pod vodstvom brkatega Brada Pitta (in v režiji kultnega Quentina Tarantina) poda v okupirano Francijo, kjer vnaša strah in trepet v vrste nacistov, nazadnje pa se spravi še na njihovega vodjo in lastnika najbolj osovraženih brkov v zgodovini. • V nedeljo, 27. 10., ob 22. uri na FOX Movies.*

Umor na Orient Ekspresu (Murder on the Orient Express, 2017)

Poirot odkriva morilca med potniki na vlaku Orient ekspres. Najnovejšo celovečerno priredbo slovitega kriminalnega romana Agathe Christie je režiral petkratni nominiranec za oskarja Kenneth Branagh, ta pa je v filmu z zvezdniško igralsko zasedbo upodobil tudi legendarnega zasebnega detektiva ter lastnika najbujnejših in najbolj negovanih brkov v našem izboru – Hercula Poirota. • V videoteki DKino.

Deadwood: Film (Deadwood: The Movie, 2019)

V celovečercu Deadwood se osebnosti iz priljubljene istoimenske serije na čelu z obema vodilnima brkatima likoma, možem postave Sethom Bullockom (Timothy Olyphant) in lastnikom točilnice Alom Swearengenom (Ian McShane), po desetih letih zberejo, da bi proslavili status države Južne Dakote. Nekdanja rivalstva se spet zanetijo, zavezništva so na preizkušnji in odprejo se stare rane. • V ponedeljek, 4. 11., ob 0.25 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Django brez okovov (Django Unchained, 2012)

Nekdanji suženj Django (Jamie Foxx) pod mentorstvom svojega osvoboditelja in nemškega prijatelja dr. Kinga Schultza (Christoph Waltz) postane neusmiljeni lovec na glave. V svoji novi vlogi skuša najti soprogo in jo z njegovo pomočjo rešiti iz krempljev krutega lastnika plantaže Calvina Candia (Leonardo DiCaprio). Hvaljen vestern Quentina Tarantina je prejel oskarja za najboljši izvirni scenarij in stranskega igralca (Waltz), brki (in brade) pa krasijo obraze vseh treh omenjenih igralcev. • V videoteki DKino.

Bilo je nekoč na Divjem zahodu (Once Upon A Time In The West, 1968)

Trojico vesternov v našem izboru zaokrožuje epska mojstrovina Sergia Leoneja. Ko skupina morilcev pod vodstvom modrookega sadista Franka (Henry Fonda) po naročilu vodje železnic ubije lastnika zemljišča, pokojnikovo posest pa podeduje njegova nova nevesta Jill (Claudia Cardinale), se poraščeni izobčenec Cheyenne (Jason Robards) in skrivnostni Harmonica (Charles Bronson) zaobljubita, da jo bosta varovala. • V ponedeljek, 28. 10., ob 20.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Miami Vice (2006)

V celovečerni priredbi istoimenske TV-serije pod režijsko taktirko Michaela Manna oskarjevca Jamie Foxx in Colin Farrel igrata detektiva Ricarda Tubbsa in Jamesa Crocketta. Skupaj večkrat prestopita meje zakona in odkrivata vse, kar je razburljivega, nevarnega in privlačnega pri delovanju pod krinko, v nasprotju z glavnima zvezdnikoma serije, Philipom Michaelom Thomasom in Donom Johnsonom, pa sta si omislila tudi brke in bradici. • V petek, 1. 11., ob 22.50 na TV 1000.*

Ni prostora za starce (No Country for Old Men, 2007)

V odličnem, s štirimi oskarji nagrajenem trilerju bratov Coen brkati vietnamski vojni veteran Llewelyn Moss (Josh Brolin) na prizorišču krvavega obračuna med zločinskimi tolpami odkrije kovček z dvema milijonoma dolarskih bankovcev. Odločitev, da bo vzel denar, sproži neustavljiv niz nasilnih dogodkov, v katere sta vpletena tudi skrivnostni morilec po naročilu (Javier Bardem) in ostareli šerif (Tommy Lee Jones). • V nedeljo, 27. 10., ob 22. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ljubiti Pabla (Loving Pablo, 2017)

Resnična zgodba o zloglasnem mamilarskem botru Pablu Escobarju (Javier Bardem), brkatemu morilcu tisočih in milijonarju, ki se je romantično zapletel s povsem drugačno osebo, slavno kolumbijsko novinarko Virginio Vallejo (Penélope Cruz). • V četrtek, 7. 11., ob 0.50 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Misija: Nemogoče – Izpad (Mission: Impossible – Fallout, 2018)

Po tem, ko se izjalovi nevarna naloga, v kateri naj bi našli ukradeni plutonij, morajo Ethan Hunt (Tom Cruise) in druščina IMF združiti moči z brkatim morilcem CIE Augustom Walkerjem (zvezdnik trilogije 50 Odtenkov Henry Cavill), da bi preprečili globalno jedrsko katastrofo. • V nedeljo, 27. 10., ob 12.50 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Super policaji 2 (Super Troopers 2, 2018)

Priljubljena skupina večinoma brkatih policistov iz Vermonta se vrača v nadaljevanju kultne komedije iz leta 2001. Zaradi mednarodnega spora med ZDA in Kanado jim oblasti naročijo, da na območju vzpostavijo novo avtocestno patruljo. Seveda sledi kopica nerodnosti in vse prej kot običajno policijsko delo. • V sredo, 30. 10., ob 14.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Hugo (2011)

S petimi oskarji nagrajen film Martina Scorseseja prinaša osupljivo pustolovščino bistroumnega in domiselnega dečka. Ta odkrije, da mu je oče zapustil neko skrivnost, zato se odpravi na čarobno pot, ki bo spremenila vse okrog njega (vključno z brkatima Benom Kingsleyem in Sacho Baronom Cohenom) ter se končala na toplem, varnem mestu, ki bo poslej njegov dom. • V četrtek, 31. 10., ob 17.35 na Kino.*

Varuhi zapuščine (The Monuments Men, 2014)

Sedem direktorjev muzejev, kustosov, umetnikov, arhitektov in umetnostnih zgodovinarjev se med drugo svetovno vojno odpravi na evropsko fronto, da bi rešili svetovne umetnine pred nacističnimi tatovi in jih vrnili upravičenim lastnikom. Vodi jih brkati poročnik George L. Stout v podobi Georgea Clooneya, zvezdnik pa je film tudi režiral. • V petek, 8. 11., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

V gozdove/Zgodbe iz hoste (Into the Woods, 2014)

Muzikal Roba Marshalla (Chicago) priredi klasične pravljice bratov Grimm o Pepelki, Rdeči kapici, Jakcu in fižolčkih ter Motovilki in jih prepletene v nenavadno zgodbo o peku in njegovi ženi ter uroku, ki ga je nanju vrgla prebrisana čarovnica. V tej hosti mrgoli zvezdniških obrazov, vendar brki krasijo samo enega. Ta pripada Johnnyju Deppu, ki je v filmu odigral zlobnega volka. • V petek, 1. 11., ob 8.35 na FOX Movies.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA Kino 219│ 220 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV 1000 218 DA