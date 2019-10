Trideset grozljivk za popolno noč čarovnic

Ko zakleti zlobni mrtveci ugasnejo luči, nam ne preostane drugega, kot da zbežimo v krvavi hostel in se očistimo priklicanega zla … Če se želite izogniti prekletstvu žalujoče ženske ali moškega, obiščite videoteko DKino in si z izborom nepozabnih grozljivk pričarate najbolj strašljivo noč čarovnic do zdaj.

Brightburn (2019)

Kaj bi se zgodilo, če nezemeljski otrok s posebnimi močmi ne bi postal rešitelj človeštva, temveč glasnik nepojmljivega zla? Grozljivo predelavo zgodbe o izvoru Supermana je produciral režiser Varuhov galaksije, mater zlobnega dečka pa je izvrstno upodobila Elizabeth Banks.

Noč čarovnic (Halloween, 2018)

Jamie Lee Curtis se v kultni vlogi Laurie Strode končno spopade z Michaelom Myersom, zamaskiranim moškim, ki jo je preganjal, odkar je pred štirimi desetletji komaj preživela njegov morilski pohod na noč čarovnic. Najuspešnejši film in najbolj hvaljeno nadaljevanje v franšizi, ki se je začela leta 1978 z izvirnikom Johna Carpenterja.

Vi ste naslednji (You're Next, 2011)

Pri kritikih in gledalcih odlično sprejeta komična grozljivka o sorodnikih, ki se odpravijo v zapuščeno družinsko hišo na podeželju, kjer jih obkolijo v živali zamaskirani napadalci s samostreli. Kmalu se začne krvav boj za življenje in smrt, kjer je vsak nepremišljen korak lahko usoden.

Srečen smrtni dan 2 (Happy Death Day 2U, 2019)

V priljubljenem nadaljevanju uspešne grozljivke iz leta 2017 študentka Tree Gelbman spozna, da je bilo podoživljanje njenega umora veliko preprostejše od nevarnosti, ki ji grozijo tokrat. A tokrat je vse drugače, saj so se v časovno zanko ujeli tudi njeni prijatelji. Če jih bo želela rešiti, bo morala znova umirati, hkrati pa bo poskušala raziskati, zakaj se je dejansko ustavila v času.

Ne dihaj! (Don't Breathe, 2016)

Izjemno uspešna grozljivka ustvarjalcev remaka Zlobnih mrtvecev o trojici lahkomiselnih tatičev, ki naredijo smrtonosno napako, ko vlomijo v hišo premožnega in slepega samotarja. Film, ki so ga nekateri kritiki opisovali kot "Hitchcock na drogah", je samo v ameriških kinematografih zaslužil skoraj desetkrat več od svojega 10-milijonskega proračuna.

Zbeži! (Get Out, 2016)

Zgodba o temnopoltem mladeniču, ki obišče družinsko posestvo svojega belopoltega dekleta, tam pa odkrije resnico, ki je bolj srhljiva od česarkoli, kar si je lahko predstavljal. Komična grozljivka režiserja in scenarista Jordana Peela je prejela oskarja za najboljši izvirni scenarij, za zlate kipce pa se je potegovala še v kategorijah najboljšega filma, režije in glavnega igralca (Daniel Kaluuya).

Mi (Us, 2019)

Vizionarski režiser Jordan Peele se po izjemno uspešnem prvencu Zbeži! vrača s srh vzbujajočo zgodbo o tem, da smo sami sebi najhujši sovražniki. V podobno hvaljeni grozljivki o družini, ki jo na počitnicah napade skupina dvojnikov, sta glavni vlogi odigrali oskarjevka Lupita Nyong'o in zvezdnica serije Deklina zgodba Elisabeth Moss.

Razcepljen (Split, 2016)

Režiser šestega čuta M. Night Shyamalan se je po nizu neuspešnih projektov znova izkazal z psihološko grozljivko o moškem (tega je odlično upodobil James McAvoy), v umu katerega domuje kar 23 različnih osebnosti. Ko se nekega dne prepusti impulzu in ugrabi tri najstnice, sproži proces utelešenja njegove zadnje in najstrašnjejše identitete – Zveri.

Ko ugasnejo luči (Lights Out, 2016)

V eni od najbolje ocenjenih grozljivk leta 2016 Teresa Palmer igra žensko, ki se mora skupaj s svojim mlajšim bratom spopasti z nadnaravnim zlom, povezanim z njuno materjo. Kaj se zgodi, ko se ugasnejo luči? Strašljive stvari! Film je soproduciral avtor obeh delov Priklicanega zla James Wan.

Obsedenost (Possession, 1981)

Isabelle Adjani in Sam Neill igrata zakonski par, razpet med emotivno nestabilnostjo in nezvestobo. Ko se Mark vrne iz poslovnega potovanja, žena Anna zahteva ločitev. Mark postane obseden z iskanjem vzroka, ona pa je vedno bolj odločena, da hoče svobodo. Sčasoma postajajo njuna srečanja vedno bolj nasilna … Kultna grozljivka poljskega režiserja Andrzeja Żuławskega je Adjanijevi v Cannesu prinesla nagrado za najboljšo igralko.

Priklicano zlo (The Conjuring, 2013)

Režiser Žage James Wan predstavlja srhljivo zgodbo, posneto po resničnih pričevanjih iskalcev duhov Eda in Lorraine Warren (Patrick Wilson in Vera Farmiga). Čeprav sta zakonca preiskala več kot tisoč primerov paranormalnih aktivnosti, ju nič ni pripravilo na grozljivo dogajanje v hiši družine Perron.

Priklicano zlo 2 (The Conjuring 2, 2016)

Nova raziskava nadnaravnih pojavov Eda in Lorraine Warren popelje v London, kjer poskušata pomagati samski mami in njenim otrokom. Najstarejšo hčerko občasno obsede zlohotni duh, toda Lorraine kmalu začuti, da ni ogrožena le družina, temveč si temačne sile želijo Edove smrti.

Annabelle (2014)

Zlobno lutko Annabelle smo poznali v grozljivki Priklicano zlo, v njenem prvem lastnem celovečercu pa izvemo, kako se je vse skupaj začelo. Mož svoji noseči ženi podari prelepo starinsko lutko v beli poročni obleki, vendar ženino navdušenje nad Annabelle traja samo do neke strašne noči, ko ju surovo napade satanistični kult.

Annabelle 3 (Annabelle Comes Home, 2019)

V tretjem poglavju strašljive franšize se Annabelle spravi na 10-letno hčerko zakoncev Warren, potem ko najstniška varuška nevede prebudi hudobnega duha, ujetega v lutki. Resnična Lorraine Warren je umrla dva meseca pred premiero tega filma, ta pa je posvečen njej v spomin.

Prekletstvo žalujoče ženske (The Curse Of La Llorona, 2019)

Socialna delavka Anna Tate-Garcia Med preiskavo domnevnega primera zlorabe prejme zlovešče opozorilo, povezano z zloglasno urbano legendo o La Lloroni – užaloščeni ženski, ki otroke vabi v smrt. Ker se Anni vedno bolj dozdeva, da so njeni otroci pod vplivom temačne sile, se za pomoč obrne na duhovnika, ki predstavlja njeno edino upanje.

Zlobni mrtveci (The Evil Dead, 1982)

Poletje leta 1979. Skupina prijateljev iz Detroita se odpravi v osamljeno gozdno kočo, da bi tam posneli amaterski film o petih študentih, ki jih obsedejo demoni iz starodavne Knjige mrtvih. Kultna grozljivka je presegla vsa pričakovanja in postala odskočna deska za karieri režiserja Raimija (trilogija Spider-Man) in igralca Bruca Campbella.

Zlobni mrtveci (Evil Dead, 2013)

Celovečerni prvenec urugvajskega režiserja Fedeja Alvareza je hkrati ohlapen remake istoimenske kultne grozljivke Sama Raimija iz leta 1981 in nadaljevanje Raimijeve izvirne trilogije Zlobni mrtveci. Zgodba znova spremlja skupino prijateljev, ki se odpravijo v samotno kočo v gozdu, kjer po nesreči osvobodijo starodavne in nepojmljivo zlobne demone.

Zakleti: poglavje št. 2 (Insidious: Chapter 2, 2013)

V nadaljevanju uspešnice se družina Lambert po grozljivem nadnaravnem doživetju preseli v nov dom, medtem ko njihovo staro hišo preiskuje policija. Tam se v upanju na mirno življenje končno ustalijo, kmalu zatem pa začnejo sumiti, da jim je zlo sledilo v nov dom.

Zakleti: poglavje št. 3 (Insidious: Chapter 3, 2015)

Predzgodba grozljive franšize nas popelje v čas pred strašljivimi dogodki, ki so mučili družino Lambert. Raziskovalca nadnaravnih pojavov Tucker in Specs prosita nadarjeno spiritistko Elise Rainier, da bi pomagala najstnici, ki so jo napadle nedoumljive sile iz onstranstva. Ta se kmalu spopade z neusmiljenim demonom z nenasitno slo po človeških dušah.

Krvavi hostel (Hostel, 2005)

Grozljivka Elija Rotha pripoveduje brutalno zgodbo o dveh mladih Američanih in njunemu prijatelju iz Islandije, ki se podajo na veseljačenje po Evropi. Pot jih kmalu zanese na Slovaško, toda ko prispejo tja, se znajdejo sredi nočne more, v kateri sami postanejo atrakcija za krvi in umorov željne turiste.

Krvavi hostel 2 (Hostel: Part II, 2007)

Eli Roth se je na veliko grozo promotorjev slovaškega turizma vrnil v to višegrajsko državo in tam posnel nadaljevanje svoje brutalne uspešnice. Cilja resda ni spreminjal, zato pa je spremenil spol treh glavnih likov. Ob takšni količini prelite krvi ne bodite presenečeni, če tega ne boste opazili.

Krvavi hostel 3 (Hostel: Part III, 2011)

Štiri prijatelje med fantovščino v Las Vegasu zapeljeta seksi spremljevalki in jih prepričata, da gredo z njima na zasebno zabavo na obrobju mesta. Fantje zgroženi spoznajo, da so postali žrtve perverzne igre. To je edini del trilogije, ki ga ni spisal in režiral Eli Roth, spremenilo pa se je tudi prizorišče pokola.

Očiščenje (The Purge, 2013)

V bližnji prihodnosti se vlada ZDA odloči, da bo eno noč v letu dopustila ljudem, da delajo zločine in tako sprostijo nakopičeno jezo. Premožni James (Ethan Hawke) se skupaj z družino zapre v dobro varovano hišo, ko pa se njegov sin usmili preganjanega neznanca in ga spusti v njihov dom, je James prisiljen obvarovati družino pred zunanjimi in notranjimi sovražniki.

Očiščenje: Anarhija (The Purge: Anarchy, 2014)

Nadaljevanje kontroverznega izvirnika iz leta 2013 nas popelje na ulice v času, ko so dovoljena vsa kriminalna dejanja, policijska služba in zdravniška oskrba pa nista na voljo. Zgodba drugega dela spremlja skupino petih neznancev, ki morajo po sili razmer združiti moči in braniti sebe ter drug drugega, da bi preživeli noč.

Očiščenje: Volitve (The Purge: Election Year, 2016)

Zgodba tretjega dela franšize Očiščenje se osredotoča na senatorko, ki zaradi javne pobude po ukinitvi Očiščenja postane resna kandidatka v bitki za predsedniški stolček. Ker njeni nazori ogrožajo trenutno vladno elito, se tako imenovani Novi očetje Amerike odločijo, da bodo grožnjo likvidirali prav na noč vsakoletnega Očiščenja.

Paranormalno 2 (Paranormal Activity 2, 2010)

Nadaljevanje ene najbolj uspešnih in presunljivih grozljivk leta 2009 nas znova popelje na kraj zločina – v skrivnostno hišo, kjer se odvijajo paranormalni pojavi. Kamere so znova nema priča pojavljanja nerazložljivih zvokov, srhljivih odtisov in premikanja predmetov, ki napovedujejo vnovičen prihod in prevlado srhljivega zla.

Paranormalno 3 (Paranormal Activity 3, 2011)

Srhljiva zgodba o dveh sestrah, ki sta postali žrtvi ustrahovanja skrivnostnega duha in nato izginili, se nadaljuje s posnetki njunega otroštva. Igrivo odraščanje brezskrbnih deklic se konča, ko poskušata lahkomiselno priklicati duhove in nevede obudita nerazložljive sile.

Paranormalno 4 (Paranormal Activity 4, 2012)

Četrti del priljubljene paranormalne franšize se prek videoposnetkov nadzornih kamer in mobilnih telefonov osredotoča na najstnico Alex, katere družina prevzame skrb nad sinom obolele sosede. Kmalu zatem se začnejo v hiši dogajati srhljive, nepojasnjene reči, ki so očitno povezane z novimi sosedi.

Paranormalno 5: Dimenzija prikazni (Paranormal Activity: The Ghost Dimension, 2015)

Mlada družina se vseli v hišo v Santa Rosi, kjer oče odkrije škatlo z videotrakovi in kamero. Ta lahko posname nadnaravne dogodke in kmalu razkrije navzočnost starodavnega zla, ki začne ustrahovati družino. Duša mlade hčere je v nevarnosti in morajo se zoperstaviti demonski grožnji, preden ji bodo še sami podlegli.

Paranormalno: Označeni (Paranormal Activity: The Marked Ones, 2014)

V tem poglavju srhljive sage sledimo skupini najstnikov, ki med divjo zabavo izvejo za smrt ženske v spodnjem stanovanju. Najstniška nepremišljenost jih žene raziskati nenavadno smrt, zato se s kamero v roki odpravijo v opustelo domovanje pokojnice.