HBO prinaša novo upodobitev kultnih Varuhov

Na programih in storitvah HBO ne zamudite premiere težko pričakovane serije Varuhi. To so posneli po istoimenskih stripih, ki sta jih pod okriljem stripovske založbe DC Comics ustvarila pisec Alan Moore in ilustrator Dave Gibbons.

Izvršni producent Damon Lindelof, dobitnik emmyja za HBO-jevi seriji Izgubljeni in Ostali, predstavlja najnovejšo priredbo subverzivnega stripa Varuhi (Watchmen).

Ta se dogaja v alternativni sodobni resničnosti v ZDA, kjer so oblasti superjunake izobčile zaradi njihovih nasilnih metod, ustvarjalci istoimenske serije pa so poskušali v zgodbo vnesti tudi lasten pristop in ideje.

Osrednje osebnosti zgodbe ostajajo uporniški odpadniki in preganjani superjunaki. Nekateri od teh se združujejo in poskušajo začeti revolucijo, drugi pa jo istočasno poskušajo zaustaviti.

V glavni vlogi Angele Abar, detektivke in poročene matere treh otrok, bomo spremljali oskarjevko Regino King (Šepet nežne ulice). © 2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. Oskarjevka Regina King je ženska z dvema maskama

Na čelu igralske zasedbe serije Varuhi je Regina King, letošnja prejemnica oskarja za stransko vlogo v drami Šepet nežne ulice.

Ta upodablja Angelo Abar, žensko z dvema maskama – ena prekriva obraz vodilne detektivke pri policiji v Tulsi, druga pa predstavlja vlogo žene in matere treh otrok.

Izvrstno igralsko zasedbo dopolnjujejo Jeremy Irons kot ostareli lord britanskega dvorca, Don Johnson kot načelnik policije Judd Crawford, Jean Smart kot agentka FBI Laurie Blake in Tim Blake Nelson kot detektiv Looking Glass.

Prva epizoda serije Varuhi je že na voljo na HBO OD in HBO, na programu HBO pa bo premierno predvajana v ponedeljek, 21. 10., ob 20. uri. Nove epizode bodo predvajane vsak ponedeljek ob 20. uri, te pa bodo še isti dan na voljo tudi prek storitev HBO OD in HBO GO.

Napovednik serije Varuhi:

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235