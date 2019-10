Strah in groza na malih zaslonih

Pred nočjo čarovnic smo na malih zaslonih poiskali 15 vrhunskih grozljivk in srhljivk, ob ogledu katerih se bodo tudi najpogumnejšim zašibila kolena in naježile kocine. Ne recite, da niste bili opozorjeni …

Psiho (Psycho, 1960)

Tajnica (Janet Leigh) se po kraji denarja zateče v odročen motel, ki ga vodi samotarski mladenič, obseden z dominantno materjo. Srhljiva klasika mojstra suspenza Alfreda Hitchcocka z odličnim Anthonyjem Perkinsom v vlogi Normana Batesa je postala zloglasna predvsem po zaslugi znamenitega prizora pod prho. • V soboto, 19. 10., ob 22.30 na TV 1000.*

Oči brez obraza (Les yeux sans visage/Eyes Without a Face, 1960)

Subtilna in poetična francosko-italijanska grozljivka Georgesa Franjuja govori o krutih zločinih, ki jih motivira mešanica ljubezni, krivde in žrtvovanja. Zgodba spremlja plastičnega kirurga in njegove poskuse, da bi opravil presaditev obraza svoji hčerki, ki je utrpela poškodbe v prometni nesreči. • V petek, 25. 10., ob 23.10 na TV SLO 1.*

Rosemaryjin otrok (Rosemary's Baby, 1968)

Mlado katoliško gospodinjo (Mia Farrow) preganjajo sumi, da pretirano prijazen ostareli par iz sosednjega stanovanja z njenimi možem kuje peklensko zaroto proti njej in njenemu nerojenemu prvencu. Zlovešč in tesnoben hollywoodski prvenec Romana Polanskega vas bo preganjal še dolgo po ogledu. • V soboto, 26. 10., ob 22.05 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Žrelo (Jaws, 1975)

Velikanski beli morski pes s svojimi krvavimi napadi pustoši ob obalah Nove Anglije dokler se mu po robu ne postavijo vodja krajevne policije (Roy Scheider), pomorski biolog (Richard Dreyfuss) in poklicni lovec na te živali (Robert Shaw). S tremi oskarji nagrajena srhljivka Stevena Spielberga, prototip poletne uspešnice, je številne gledalce odvrnila od plavanja v morju. • V nedeljo, 20. 10., ob 22.30 na TV 1000.*

Maratonec (Marathon Man, 1976)

Podiplomski študent zgodovine (Dustin Hoffman) se nehote zaplete v mednarodno zaroto z ukradenimi diamanti in izgnanim nacističnim vojnim zločincem. Laurence Olivier je bil za stransko vlogo sadističnega blazneža Christian Szella nominiran za oskarja, ogled srhljivke Johna Schlesingerja pa odsvetujemo tistim, ki nameravajo v kratkem obiskati zobozdravnika. • V ponedeljek, 28. 10., ob 21.20 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Intervju z vampirjem (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994)

Grozljivka, ki jo je Neil Jordan posnel po istoimenskem romanu Anne Rice, se razteza skozi tri stoletja in spremlja razburkan odnos med dvema vampirjema – krvoločnim Lestatom (Tom Cruise) in malo bolj "človeškim" Louisom (Brad Pitt). Ta se, potem ko ga je Lestat na lastno privolitev spremenil v krvosesa, nikakor ne more sprijazniti s svojo novo vampirsko naravo. • V sredo, 30. 10., ob 22.05 na Kino.*

Sedem (Se7en, 1995)

Mlad detektiv (Brad Pitt) in njegov izkušenejši partner (Morgan Freeman) morata najti bistroumnega morilca, ki svoje žrtve izbira po ključu sedmih smrtnih grehov – požrešnost, pohlep, lenoba, nečistoča, napuh, zavist in jeza –, saj verjame, da bo tako očistil moralno umazano in obubožano družbo. Brutalna psihološka srhljivka Davida Fincherja se konča z enim od najbolj pretresljivih prizorov v filmski zgodovini. • V nedeljo, 27. 10., ob 0.30 na HRT 1.**

Avdicija (Odishon/Audition, 1999)

Ovdoveli televizijski producent se na sinovo pobudo odloči poiskati novo ženo, zato organizira lažno avdicijo za film, da bi preizkusil potencialne kandidatke. Med njimi izstopa čedna nekdanja baletka, ko pa v njeni dnevni sobi najde zvezanega moškega z odsekanimi jezikom in stopali, spozna, da to morda ni njegova sanjska ženska. Film je režiral japonski mojster groze Takaši Mike. • V petek, 25. 10., ob 0.55 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Brezglavi jezdec (Sleepy Hollow, 1999)

Gotska grozljivka, ki jo je po klasični pripovedi Washingtona Irvinga posnel Tim Burton, spremlja ekscentričnega detektiva Ichaboda Crana (Johnny Depp), ki v odmaknjeni vasici preiskuje niz grozljivih obglavljenj – zločin, ki ga domačini pripisujejo legendarnemu Brezglavemu jezdecu. Oskar za najboljšo scenografijo in nominaciji za oskarja za fotografijo in kostumografijo. • V četrtek, 31. 10., ob 23. uri na FOX Movies.*

Amityville: Hiša groze (The Amityville Horror, 2005)

Priredba kultne grozljivke iz leta 1979 z Ryanom Reynoldsom v glavni vlogi naj bi temeljila na resničnih dogodkih in govori o družini, ki se preseli v hišo na Long Islandu, v kateri strašijo demoni. Kmalu po vselitvi pa se začnejo dogajati nenavadne in nerazložljive reči. Dogodki po 28 dneh dosežejo vrhunec, ki ga javnost pozna pod imenom groza iz Amityvilla. • V torek, 29. 10., ob 22. uri na AMC.*

Koča v gozdu (The Cabin in the Woods, 2012)

Pet prijateljev – enega od teh igra Chris Hemsworth – se odpravi v odročno gozdno kočo, toda njihov izlet se spremeni v nočno moro. Eno od najbolj hvaljenih in izvirnih grozljivk zadnjih nekaj let je produciral in pomagal spisati ustvarjalec Marvelovega kinematografskega vesolja Joss Whedon. • V nedeljo, 27. 10., ob 23.25 na Planet 2.* | Tudi v videoteki DKino.

Zgodbe ob noči čarovnic (Tales of Halloween, 2015)

Deset zgodb se prepleta okoli tematike noči čarovnic na ameriškem podeželju, kjer se enkrat letno pojavijo duhovi, pokveke, vesoljci in morilci ter ustrahujejo nič hudega sluteče prebivalce. Film je dobil nagrado Saturn, nominiran pa je bil za najboljši neodvisni film na Rondo Hatton Classic Horror Awards. • V četrtek, 31. 10., ob 23.05 na Planet 2.*

Chuckyjev kult (Cult of Chucky, 2017)

V sedmem in enem od najbolj hvaljenih delov franšize Otroška igra se smrtonosna lutka Chucky (tej je glas znova posodil Brad Dourif) vrne, da bi ustrahovala svojo naslednjo žrtev Nico, ob pomoči svoje žene pa namerava poravnati tudi račune z nekaterimi starimi sovražniki. • V četrtek, 31. 10., ob polnoči na SciFi.*

Zgodbe o duhovih (Ghost Stories, 2017)

Slavni profesor Philip Goodman (Andy Nyman) dvomi v nadnaravne pojave, dokler ne dobi priložnosti raziskati tri nepojasnjene paranormalne primere in odkrije misterije, ki si jih ni niti predstavljal. To ga pripelje do grozljivih, šokantnih, pa tudi osebnih spoznanj … Hvaljena britanska grozljivka Jeremyja Dysona in Nymana temelji na njuni istoimenski gledališki igri iz leta 2010. • V torek, 29. 10., ob 2.20 na CineStar TV Premiere 1.

Noč čarovnic (Halloween, 2018)

Jamie Lee Curtis se v kultni vlogi Laurie Strode končno spopade z Michaelom Myersom, zamaskiranim moškim, ki jo je preganjal, odkar je pred štirimi desetletji komaj preživela njegov morilski pohod na noč čarovnic. Najdonosnejša grozljivka v zgodovini, če ne upoštevamo inflacije, in najbolj hvaljeno nadaljevanje v franšizi, ki se je začela leta 1978 z istoimenskim izvirnikom Johna Carpenterja. • Film je na voljo v videoteki DKino.

