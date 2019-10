Kdo bo koga v zadnji sezoni serije Moč?

Videoteka Pickbox NOW

Ljubiteljice in ljubitelji kriminalnih serij si lahko v videoteki Pickbox NOW ogledajo poslovilno šesto sezono glamurozne TV-uspešnice Moč (Power) in tretjo sezono črne komedije Kdo bo koga (Get Shorty), nove epizode obeh serij pa bodo tam na voljo vsak ponedeljek takoj po svetovni premieri.

Mary J. Blige v zadnji sezoni Moči

Na male zaslone je prispela šesta in hkrati zadnja sezona kriminalne serije Moč (Power) producenta Curtisa Jacksona – 50 Centa. Ta je razdeljena v dva sklopa in ima skupaj 15 epizod, od katerih si bomo zadnjih pet ogledali januarja.

Serija Moč producenta 50 Centa se bo po šesti sezoni poslovila z malih zaslonov. Ustvarjalca serije Courtney Kemp in 50 Cent sta ustvarila svet, poln večplastnih in dinamičnih junakov. Ti prispevajo h glamuroznemu vzdušju serije, v kateri mrgoli nepredvidljivih preobratov.

Razpečevalec mamil v podobi 50 Centa, Kanaan, je umrl v peti sezoni, v šesti sezoni pa se je sloviti glasbenik prvič preizkusil v vlogi režiserja. Režiral je tretjo epizodo, za katero pravijo, da vsebuje "nekatere najbolj divje prizore v seriji Moč".

Najnovejša igralska pridobitev šeste sezone serije, glasbenica Mary J. Blige, ni mogla skriti navdušenja nad svojim sodelovanjem pri njej: "Sem velika ljubiteljica serije in hvaležna sem, da sem lahko del nje."

V videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije si lahko ogledate prvih pet sezon in prvih osem epizod šeste sezone serije Moč, nove epizode pa bodo tam na voljo ob ponedeljkih.

Napovednik 6. sezone serije Moč:

Kdo bo koga – zgodba o morilcu, ki sanja o filmski karieri

Serija Kdo bo koga (Get Shorty) temelji na priljubljenem romanu Elmorja Leonarda, v sedmih epizodah najnovejše tretje sezone te črne kriminalne komedije pa bomo znova spremljali odlična Chrisa O'Dowda in Raya Romana.

Glavni vlogi v črni kriminalni komediji Kdo bo koga igrata odlična Chris O'Dowd in Ray Romano. V središču zgodbe je Miles (O'Dowd) – zločinec in obsojeni morilec, ki poskuša zamenjati poklic in postati filmski producent. Pri tem mu pomaga okoreli filmar Rick (Romano).

Na koncu druge sezone je Daly še vedno lovil ravnotežje med svojo zločinsko preteklostjo in ambicijo, da bi uspel v Hollywoodu, Rick pa je privolil, da bo sodeloval z FBI.

V novi sezoni si bomo ogledali, kako se bo vse skupaj odvilo. Nekaj je gotovo – Miles se ne bo kar tako odpovedal svojim sanjam, tega, da bi posnel svoj film, pa mu ne bo preprečila niti grožnja z zaporom, iz katerega je pred kratkim prišel.

V videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije si lahko ogledate prvi sezoni in prve tri epizode tretje sezone serije Kdo bo koga, nove epizode pa bodo tam na voljo ob ponedeljkih.

Napovednik 3. sezone serije Kdo bo koga: