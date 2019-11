Brutalen boj za preživetje v neukročeni kanadski pokrajini

Pustolovsko dramatično serijo Klondike so navdahnile resnične zgodbe kanadskih pustolovcev. Foto: Entertainment One

Klondike

Premierno od srede, 25. decembra, ob 20. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: Entertainment One

To pustolovsko dramatično serijo so posneli po navdihu resničnih zgodb o ljudeh, ki so iskali bogastvo in se borili za preživetje v brutalnih in neprizanesljivih pogojih kanadskega Jukonskega teritorija.

V središče dogajanja sta postavljena najboljša prijatelja iz otroštva Bill Haskell in Byron Epstein. Oba lika tvegata prav vse, da bi uresničila sanje in obogatela v zlati mrzlici 90. let 18. stoletja v mestu Klondike.

Prijatelja na zahtevni poti v neukročeno kanadsko pokrajino srečata obupane in nevarne ljudi, vključno s pohlepnimi poslovneži, zapeljivimi priležnicami in avtohtonimi plemeni, ki so priča uničenju svoje dežele in ljudstva s strani priložnostnih zaslužkarjev.

Mega zračni prevozi (Mega Air)

Nadaljevanje v soboto, 7. decembra, ob 17. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: Back2back

Ta serija je posvečena šest milijard dolarjev vredni industriji zračnega prevoza, njenim ljudem in nenavadnim predmetom, ki jih prevažajo z letali.

Med drugim bomo priča 36-urnemu prevozu lososov z norveškega arktičnega kroga do japonskih restavracij s sušijem, prevozu enega največjih komercialnih satelitov do vesoljskega izstrelišča, prevozu 61 vrhunskih konjev za preskakovanje ovir do prizorišča tekmovanja v Hong Kongu, prevozu sestavnih delov Formule 1 v Avstralijo ter osupljivi redni letalski liniji za prevoz rož za valentinovo do največje dražbe cvetja na svetu in njene poslovalnice v velikosti Monaka.

Prav tako bomo spoznali, kako poteka vodenje največjega zračnega vozlišča v Veliki Britaniji, letališča East Midlands, kar vključuje vse od popravil vzletno-pristajalne steze do presenetljivo zapletenega varovanja vzletišča pred pticami.

Razigran avstralski božič

Od torka, 24. decembra, do petka, 27. decembra. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: TCB Media Rights

Preživite praznične dni z vsemi svojimi najljubšimi avstralskimi serijami, kot so Avstralski lovci na jastoge, Avstralski lovci na zlato in Avstralski pomorski reševalci.

Petki z junaki Žadaste mrzlice

Od 6. decembra vsak petek ob 20.15. │ Foto: Omni Films

Vsak petkov večer si bomo lahko ogledali deset epizod 4. in 5. sezone dokumentarne serije Žadasta mrzlica.

Črna noč v gozdu

Od 2. decembra vsak ponedeljek ob 21. uri. │ Foto: Passion

Če se nocoj odpravljate v gozd, raje ne pojdite sami … nadenite si drvarsko srajco in uživajte v naravi s programom Viasat Explore.

Tam vas bodo vsak ponedeljkov večer pričakale zaporedne epizode serij Mojstri z motorko in Ljubitelji brunaric.