Praznujte s Črno vdovo in Hulkom!

Dvaindvajsetega novembra sta na svet privekala soigralca iz Maščevalcev – Mark Ruffalo leta 1967 in Scarlett Johansson leta 1984. Ob tej priložnosti smo na malih zaslonih poiskali njune filme, našli pa smo le enega skupnega in še to samo pogojno.

Filmi Scarlett Johansson

Duh v školjki (Ghost in the Shell, 2017)

V igrani hollywoodski priredbi istoimenske mange Masamuneja Shirowa in kultnega animeja iz leta 1995 je slavljenka Johanssonova upodobila hibridno kibernetsko policistko, ki je predana lovu na najnevarnejše svetovne zločince. Film je režiral Rupert Sanders (Sneguljčica in lovec). • V ponedeljek, 25. 11., ob 19.15 na CineStar TV Premiere 1.

Ave, Cezar! (Hail, Caesar!, 2016)

Ljubeča satira filmske industrije, s katero sta se brata Coen vrnila v zlato dobo Hollywooda 50. let, govori o studijskem producentu, ki poskuša ugotoviti, kaj se je zgodilo z izginulim zvezdnikom epskega spektakla o antičnem Rimu. V filmu Johanssonova igra igralko, ki med snemanjem filma zanosi. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Druga sestra Boleyn (The Other Boleyn Girl, 2008)

Zgodovinska romantična drama, ki jo je Justin Chadwick posnel po svetovni literarni uspešnici Philippe Gregory, pripoveduje zgodbo sester Boleyn v času, ko je Angliji vladal razvpiti kralj Henrik VIII. (Eric Bana). Mary (Johansson) in Anne (Natalie Portman) se potegujeta za njegovo naklonjenost, toda težave se pojavijo, ko se kralj čustveno naveže na Mary. • V ponedeljek, 18. 11., ob 12.30 na FOX Movies.*

Skrivnostna sled (The Prestige, 2006)

V psihološkem trilerju Christopherja Nolana Hugh Jackman in Christian Bale igrata mlada čarodeja, ki sta obsedena z uprizoritvijo najboljše odrske iluzije, njuno medsebojno tekmovanje pa ima grozljive posledice. Johanssonova je v filmu upodobila Jackmanovo pomočnico in ljubimko, Nolan pa si je po lastnih besedah zelo želel, da bi lik odigrala prav ona. • V ponedeljek, 25. 11., ob 23.55 na Kino.*

Otok (The Island, 2005)

V akcijskem ZF-trilerju Michaela Baya spremljamo ljudi, ki v 21. stoletju živijo in delajo v izjemno napredni ustanovi. Lincoln Six Echo (Ewan McGregor) se težko vklaplja v ta izoliran in visoko strukturiran svet, kmalu pa se začne spraševati tudi o njegovi resničnosti. Ko odkrije srhljivo zaroto, poskuša s prijateljico (Johansson) iz njega pobegniti. • V petek, 22. 11., ob 6. uri na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ameriška rapsodija (An American Rhapsody, 2001)

Biografska drama o 15-letni deklici (Johansson), katere starša sta iz komunistične Madžarske prebegnila v ZDA, njo pa pustila pri skrbnikih na podeželju. Ko se deklica po šestih letih s pomočjo Rdečega križa končno pridruži staršema in starejši sestri, doživi velik šok. • V videoteki VOYO.

Filmi Marka Ruffala

V žarišču (Spotlight, 2015)

V pretresljivo resnični zgodbi o skupini novinarjev časopisa The Boston Globe, ki so leta 2002 razkrili množično spolno zlorabo otrok v Katoliški cerkvi, je Ruffalo odigral stransko vlogo poznejšega prejemnika Pulitzerjeve nagrade Michaela Rezendesa in bil za svoje delo zasluženo nominiran za oskarja. Prejemnik oskarjev za najboljši film leta 2015 in najboljši izvirni scenarij. • V videoteki DKino.

Normalno srce (The Normal Heart, 2014)

V zgodnjih osemdesetih letih v New Yorku se dviguje preplah zaradi aidsa, ki razkrije hinavstvo državne politike do gejevske skupnosti, medtem ko aktivisti opozarjajo na resnico o epidemiji nove bolezni. V priredbi s tonyjem nagrajene gledališke igre Larryja Kramerja igrajo še Matt Bomer, Taylor Kitsch, Jim Parsons, Alfred Molina in Julia Roberts. • Na HBO OD/GO.

Neskončni polarni medved (Infinitely Polar Bear, 2014)

V tej hvaljeni komični drami Ruffalo igra ljubečega očeta z bipolarno motnjo, ki po izgubi službe doživi živčni zlom in pristane v psihiatrični bolnišnici. Ko njegovo temnopolto ženo (Zoe Saldana) sprejmejo na fakulteto, mora ta prevzeti skrb za svoji najstniški hčerki. Nominacija za zlati globus za najboljšega igralca v komediji ali mjuziklu. • V videoteki DKino.

Mojstri iluzij (Now You See Me, 2013)

Zgodba o skupini iluzionistov, ki med predstavo v nekaj sekundah oropajo banko v Parizu in nato denar razdelijo občinstvu. Agenta FBI-ja (Rufallo) in Interpola poskušata razvozlati njihovo skrivnost, toda vedno znova naletita na številne osupljive čarovniške trike. Akcijsko-komičen triler, v katerem ni nič tako, kot se zdi. • V nedeljo, 17. 11., ob 15.26 na Planet 2.*

Od deklice do bejbe (13 Going on 30, 2004)

Jenna (Jennifer Garner) si na svoj 13. rojstni dan zaželi, da bi bila starejša. Naslednje jutro se zbudi kot 30-letna ženska s sijajno službo in lastnim stanovanjem. Le nekaj ji manjka – njen najboljši prijatelj iz otroštva Matt (Mark Ruffalo). Jenna po njegovi zaslugi spozna, da želi biti zopet najstnica. • V četrtek, 21. 11., ob 14.05 na TV 1000.*

Johanssonova in Ruffalo kot Črna vdova in Hulk

Stotnica Marvel (Captain Marvel, 2019)

Marvelova uspešnica spremlja osebnostno potovanje Carol Danvers (Brie Larson) in njeno preobrazbo v eno od najmočnejših superjunakinj. Zakaj smo v uvodniku zapisali, da je to samo pogojno skupen film obeh naših slavljencev? Zato, ker Natasha Romanoff/Črna vdova in Bruce Banner/Hulk v filmu sploh ne nastopata, v gostujočih vlogah se pojavita šele v dodatnem prizoru na sredini odjavne špice. • V soboto, 16. 11., ob 21.40 in v četrtek, 28. 11., ob 17.55 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

