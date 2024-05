Kot je Scarlett Johansson navedla v ponedeljkovi izjavi za javnost, je septembra lani prejela ponudbo Sama Altmana, ki je želel njen glas, opisal ga je kot pomirjujočega, uporabiti za glas umetnointeligenčnega pomočnika ChatGPT 4.0. Scarlett Johansson je leta 2013 svoj glas sicer posodila umetni inteligenci v filmu Her, ki je kasneje dobil tudi oskarja za najboljši izvirni scenarij.

Igralka je ponudbo Sama Altmana zavrnila, pred dnevi pa so jo družinski člani in prijatelji opozorili, da različice umetnointeligenčnega sogovornika GPT-4o, ki jih je prejšnji teden predstavilo podjetje OpenAI, zvenijo srhljivo podobno njenemu glasu.

"Ko sem slišala predstavitveni videoposnetek (demo) umetnointeligenčne sogovornice, sem bila šokirana in jezna, prav tako mi je bilo nepredstavljivo, da bi gospod Altman uporabil glas, ki je tako podoben mojemu, da razlik niso slišali niti moji družinski člani in najtesnejši prijatelji," je zapisala igralka.

Izjava za javnost o zlorabi njenega glasu, ki jo je igralka Scarlett Johansson poslala svetovnim medijem. Foto: Scarlett Johansson

Je Sam Altman dobro vedel, kaj počne?

Opozorila je tudi, da je Sam Altman na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, pred dnevi (13. maja) celo delil objavo z zgolj eno besedo "her", kar je po njenem mnenju neposredna referenca na znanstvenofantastični film, v katerem je glas posodila umetni inteligenci.

her — Sam Altman (@sama) May 13, 2024

Sam Altman je z igralko po njenih besedah prek njenega agenta stik znova navezal le dva dni pred javnim razkritjem novega glasu umetnointeligenčnega modela, ki zna govoriti zelo prepričljivo, in poizvedoval, ali bi si bila morda pripravljena premisliti.

Še preden je dobil odgovor, je podjetje OpenAI predstavilo novi glas pomočnika ChatGPT 4.0 oziroma model GPT-4o, ki v eni od različic sliši na ime Sky.

So se ustrašili grožnje z odvetniki?

Johanssonova je nato najela odvetniško ekipo, ki je na Sama Altmana in podjetje OpenAI naslovila zahtevi za opis natančnih postopkov, kako je bil ustvarjen glas umetnointeligenčne pomočnice Sky.

Posledice so bile takojšnje. OpenAI je v ponedeljek objavil sporočilo za javnost o izbiri glasov za model ChatGPT, v katerem so med drugim zapisali, da so nadaljnji razvoj in dostopnost modela Sky začasno zaustavili:

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.



Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L — OpenAI (@OpenAI) May 20, 2024

"Če si upajo to storili nekomu, ki si lahko plača najboljše odvetnike na svetu, kaj bodo potem storili navadnim ljudem?"

Podjetje OpenAI je bilo v približno letu in pol od izida prve različice pomočnika ChatGPT deležno precej kritik in tudi tožb zaradi domnevnih kršitev avtorskih pravic, saj so svoj umetnointeligenčni model urili na tako rekoč vseh javno dostopnih virih brez oziranja na to, kaj je intelektualna lastnina in kaj ne.

Sam Altman velja za osrednjega igralca pri razvoju umetne inteligence. Z razvojem klepetalnega robota ChatGPT, ki lahko v le nekaj sekundah pripravi vsebino po modelu človeka, na primer pesmi ali umetniška dela, je konec leta 2022 postal senzacija tehnološkega sveta in nova zvezda Silicijeve doline. Foto: Gulliverimage

Na implikacije domnevne zlorabe glasu Scarlett Johansson podjetja OpenAI so danes opozorili tudi nekateri uporabniki največjega spletnega foruma Reddit:

"Natanko to, kar se je zgodilo njej, glede uporabe in prihodnosti umetne inteligence, zelo skrbi tudi marsikoga od nas. Če so Sam Altman in drugi kot on ter njegovo podjetje to pripravljeni storiti izredno prepoznavni osebi, ki si lahko plača najboljše odvetnike na svetu, kako se lahko pred zlorabami in prevarami potem zavarujemo navadni ljudje?" je zapisal uporabnik rather_be_gaming.

Preberite tudi: