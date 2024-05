Družba Open AI je predstavila najnovejšo različico umetne inteligence GPT-4o, ki je sposobna realističnega glasovnega pogovora in najrazličnejših drugih interakcij, ki jih izvaja v realnem času. Kot so sporočili iz podjetja, gre za korak k veliko bolj naravni komunikaciji med človekom in računalnikom, pri čemer je ta sposoben sprejemati kombinacije tekstovnih, zvočnih in slikovnih podatkov ter jih na vse te načine tudi podajati.