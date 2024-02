Prvi avtomobilski "chatbot" v Sloveniji, ki ga poganja umetna inteligenca

Nakupni proces avtomobila se je s prihodom številnih novih različic modelov vozil in najrazličnejših opremskih ter pogonskih možnosti v zadnjih desetih letih močno spremenil. Pred nakupom novega avtomobila je v poplavi različnih informacij marsikateri kupec v dilemi, kaj je zanj najboljše - ali izbrati bencinski, dizelski, morda hibridni pogon ali celo električni pogon. Kaj izbrati glede opreme, uporabnosti in nenazadnje tudi - kakšne so finančne zmožnosti oziroma kako si lahko privoščim novo vozilo?

Plod slovenskega znanja

Nakupni proces novega vozila bolj kot kadarkoli do zdaj pri kupcu zahteva izdatno "domačo nalogo" z iskanjem najrazličnejših podatkov. To je lahko zamudno in dolgotrajno, še preden sploh obiščemo prodajni salon, kjer se opravi pogovor s prodajalcem, ki mu sledi še testna vožnja. Pri Peugeotu so se z namenom preglednosti in najboljše možne informiranosti kupca odločili za revolucijo v prodajnem in nakupnem procesu novega vozila v Sloveniji. Spoznavanje in nakup vozila so olajšali in ga naredili preglednejšega, predvsem pa bolj informativnega s pomočjo digitalnega svetovalca - pogovornega chat bota (v nadaljevanju bota) -, ki deluje na osnovi generativne umetne inteligence. Pogovorni vmesnik je sploh eden prvih prodajnih predstavnikov in digitalnih ambasadorjev, podprtih z umetno inteligenco (AI - Artificial Inteligence), v avtomobilski industriji in je plod povsem slovenskega znanja. Ob podpori slovenske Peugeotove ekipe ga je razvil laboratorij za avtoregresivne pogovorne sisteme Retoba, pod katerega se podpisuje Simon Cetin - eden izmed pionirjev digitalne trženjske industrije.

Vedno vljuden in z natančnimi podatki

Bot za novi Peugeot 2008 je zasnovan kot prvi stik potencialnega kupca z novim modelom in je osnova za "domačo nalogo", ki jo mora opraviti vsak kupec avtomobila. Digitalni ambasador Peugeota 2008 za svoje delovanje uporablja najnaprednejša orodja umetne inteligence, s pomočjo katerih hipno dostopa in obdeluje celotno bazo podatkov, ki je danes dosegljiva o novem Peugeotu 2008. Kupec ob nakupu Peugeota 2008 prejme že bogato serijsko opremo, za doplačilo pa je na voljo še veliko več sodobne tehnologije za varnost, udobje in povezljivost, s katerimi lahko potencialnega kupca seznani bot. Bot je zasnovan v skladu z najvišjimi etičnimi standardi in s sogovornikom vedno ohranja spoštljivo in prijazno komunikacijo. Njegova naloga je v hipu odgovoriti na vsa vaša vprašanja v povezavi z novim Peugeotom 2008, kar vam bo prihranilo čas pri iskanju pravih odgovorov v poplavi informacij. Z vami komunicira v prvi osebi ednine in daje kratke, jedrnate in neposredne, predvsem pa natančne odgovore, osredotočene na novi Peugeot 2008. Njegovo znanje lahko presega informacije, ki jih v realnem času ponudi človeški prodajalec.

Bot pomeni prelomnico v načinu, kako Peugeot komunicira s potencialnimi kupci in predstavlja svoje izdelke, združujoč napredno tehnologijo in personalizirano uporabniško izkušnjo. Naloga bota ni neposredna prodaja novega Peugeota 2008, temveč zagotavljanje informativne in angažirane prve točke stika med potencialnim kupcem in izdelkom. Vmesnik je zasnovan za zagotavljanje ključnih informacij o izdelku, odgovarjanje na specifična vprašanja ter usmerjanje k nadaljnjim korakom v nakupnem procesu. Foto: Peugeot

Skozi zanimiv klepet do odgovorov na večino vprašanj

Bot je hkrati razgledan in kreativen. Vozilo pozna do natankosti, hkrati pa zna v primeru, da zahtevane informacije nima ali pa je vprašanje zastavljeno na način, da informacije ne more ponuditi, kupca jasno usmeri k nadaljnjim korakom v nakupnem procesu. To dodatno poenostavi nakupni proces vozila. Ponuja različne možnosti in pomoč, kot so podatki o financiranju, pozna druge Peugeotove modele in vas brez zamudnega iskanja po spletu usmeri na spletne strani drugih Peugeotovih modelov, lahko vam ponudi tudi zahtevo za klic prodajalca za testno vožnjo.

Bot na ta način potencialnemu kupcu omogoči, da pride v prodajni salon poučen in z vsemi pomembnimi informacijami, ki v končni fazi privedejo do optimalne izbire vozila in s tem boljše nakupne izkušnje ter v nadaljevanju po nakupu tudi boljše lastniške izkušnje z vozilom.

Ključna prednost bota je, da je zmožen strukturirati in predstaviti informacije na način, ki je bolj prilagojen in interaktiven. Vmesnik sogovorniku omogoča, da postavlja specifična vprašanja in hitro prejema osredotočene in relevantne odgovore. To bistveno zmanjšuje čas, ki je potreben za iskanje informacij in v končni fazi izboljšuje uporabniško izkušnjo.

Bot je v klepetu izjemno razgledan, njegovo znanje pa lahko presega informacije, ki jih v realnem času lahko ponudi človeški prodajalec. Ključna prednost bota je učinkovito posredovanje informacij na osnovi zanimanja in interesov sogovornika. Interakcija z botom je omejena na digitalno komunikacijo, vendar bot s pomočjo avtoregresivnega delovanja poskuša vzpostaviti čustveno vez s sogovornikom. Foto: Peugeot

Postavite mu vprašanje in poklepetajte z novim Peugeotom 2008

Vrhunsko vozilo Peugeot 2008 lahko spoznate s pomočjo inovativnega bota, ki deluje s pomočjo umetne inteligence. Zna odgovoriti na vprašanja, kot so: Na leto prevozim deset tisoč kilometrov, katero izbiro pogona mi svetuješ? Ali pa: Kako delujejo 3D-digitalni merilniki v Peugeotu 2008? Morda vas bodo zanimali podatki o najnaprednejši varnostni opremi, zaradi katerih je Peugeot 2008 eden najvarnejših kompaktnih športnih terencev ta hip na trgu. Na vse to in še več boste dobili natančne in informativne odgovore. Preizkusite bot, ponudil vam bo vse odgovore o enem najpriljubljenejših vozil med Slovenci.

Sodelovanje med Laboratorijem za avtoregresivne pogovorne sisteme Retoba in slovenskim uvoznikom za Peugeot - P Automobil Import, predstavlja sinergijo avtomobilske industrije in najnovejših dosežkov na področju umetne inteligence s ciljem izboljšanja prodajnih procesov, komunikacije in trženjskih strategij. Rezultat je sploh eden prvih najnaprednejših pogovornih vmesnikov ta hip na avtomobilskem trgu. Poklepetajte z njim in ga preizkusite.

