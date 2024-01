Volkswagen razkriva: v golfa ChatGPT, pokazali so nov volan #video

Volkswagen letos praznuje 50 let golfa, s katerim so zamenjali originalnega beetla kot svoj osrednji model. Tudi zato so na sejmu zabavne elektronike v Las Vegasu (CES) v ospredje postavili prenovljenega golfa, ki so ga pred uradno svetovno premiero vseeno še nekoliko zakrili.

Gumbi na volanu, osvetljen drsnik in še kaj

Zakrili pa so predvsem zunanjost, ki pri prenovi dejansko sploh ne bo bistvena. Pomembnejše so osvežitve notranjosti, še posebej volanskega obroča. Nanj se zaradi pritiska trga vračajo klasični fizični gumbi. Prav tako pomembna novost je osvetlitev drsnika za upravljanje s klimatsko napravo pod sredinskim zaslonom – ta je zdaj velik 12,9-palca (digitalni merilniki merijo 10,4 palca) in ima najnovejši Volkswagnov informacijski sistem MIB (podobno kot prenovljeni ID.3 in ID.7).

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

ChatGPT prvič v velikoserijskem avtomobilu

Novost je tudi uporaba umetne inteligence oziroma storitev ChatGPT, ki jih bodo integrirali skupaj z glasovnimi ukazi. Voznik bo lahko nekoliko manj formulirano povedal ukaze avtomobilu, a delovanje tovrstnih asistentov bo zagotovo treba še preveriti v praksi.

Osnova za komunikacijo bo Volkswagnov vmesnik Cerence Chat Pro. Voznik bo glasovni ukaz aktiviral z besedami "Hello, IDA" ali pritiskom na gumb na volanu. Vprašanje ali napotek za osnovno upravljanje z nastavitvami (na primer klimatska naprava) bo najprej poskušal rešiti omenjeni vmesnik, za pomoč pa bo imel v ozadju še ChatGPT. Vsa vprašanja voznika bo vmesnik sproti brisal.

Pri Volkswagnu so ChatGPT v svojih avtomobilih napovedali kot del serijske opreme v drugem četrtletju letošnjega leta, in to pri več modelih.

Pri pogonih večjih sprememb ne bo

Prenovljenega golfa so v Las Vegasu opremili z napisi GTI. Glede motorjev prenovljenega golfa še ni veliko uradnih informacij. Zagotovo bodo v ponudbi vsi tipi motorja (z izjemo polno električne različice). Pri priključno hibridnih naj bi osnovni 1,4-litrski zamenjal 1,5-litrski bencinski motor, nekoliko večji bo tudi električni doseg takega hibrida. Za prenos moči bodo skrbeli le še samodejni menjalniki DSG, ročni menjalnik pa se iz golfa poslavlja.

In še to – Volkswagen je v 50 letih prodal več kot 37 milijonov golfov, s tem pa je to tudi največkrat izdelani evropski avtomobil vseh časov.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen