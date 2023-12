Albanija prva država, ki bo za prevajanje zakonov EU uporabila Chat GPT

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Albanija je ena od držav, ki so najbolj naklonjene članstvu v EU, čeprav je na začetek pogajanj za vstop v unijo čakala skoraj deset let – status kandidatke ima od leta 2014, pristopna pogajanja z EU pa je začela lani poleti. Z uporabo umetne inteligence naj bi sedaj v Tirani pospešili proces pridruževanja EU in tako omilili naraščajoče frustracije prebivalstva.

Albanska vlada bo v sodelovanju z ameriškim podjetjem OpenAI uporabila generativno umetno inteligenco, natančneje aplikacijo Chat GPT, za prevajanje več kot sto tisoč strani direktiv in pravnih določil EU ter za njihov prenos v albansko zakonodajo, je sporočil albanski premier Edi Rama.

Model umetne inteligence, ki ga bo uporabljala albanska vlada, bo preveden v albanski jezik in naj bi zagotovil podroben pregled potrebnih sprememb v državni zakonodaji, da bo ta usklajena s pravili EU. Opravil bo tudi analizo učinka vseh ukrepov in sprememb, za kar je sicer potrebnega veliko časa in strokovnega dela, poroča bruseljski portal Euractiv.

Rama je dejal, da bodo s to potezo pospešili prenos evropskih direktiv v albansko zakonodajo, ob tem pa ne bodo potrebovali armade prevajalcev in bataljona pravnikov, kar bi stalo več milijonov evrov. Pojasnil je, da je dogovor o izvedbi tega načrta sklenil v telefonskem pogovoru s tehnično direktorico podjetja OpenAI Miro Murati, ki je rojena v Albaniji.

Dodal je, da bo danes na zasedanju voditeljev članic EU in držav Zahodnega Balkana v Bruslju predstavil projekt in uspešen preizkus albanskega modela umetne inteligence za integracijo zakonodaje in pravnih ukrepov EU, ki obsega 280 tisoč strani, še poroča Euractiv.

Prva država, ki bo v okviru procesa pristopa k EU uporabila umetno inteligenco

Albanija bi s tem postala prva država, ki bo v okviru procesa pristopa k EU uporabila umetno inteligenco, in če bo uspešna, bi to lahko pomembno vplivalo na druge države kandidatke. Rama je napovedal tudi, da bo umetna inteligenca nadomestila velik del storitev v albanski lokalni in državni upravi, zlasti na področju javnih naročil, da bi tako zajezili korupcijo.

Njegovih napovedi sicer doslej nista komentirala niti podjetje OpenAI niti njegova tehnična direktorica Mira Murati. Danes 34-letna Albanka, ki se je izobraževala tudi v ZDA, je ena od najbolj zaslužnih za razvoj tehnologije generativne umetne inteligence pri podjetju OpenAI, vključno z velikim jezikovnim modelom Chat GPT.

