Tragedija v Albaniji: umrl vodilni strelec prvenstva

Raphael Dwamena, 28-letni ganski nogometaš in član albanskega prvoligaša Egnatie, je umrl po srčnem napadu na današnji tekmi proti prvaku Partizaniju, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zdravniška pomoč je do nogometaša prišla zelo hitro, na samem igrišču so nogometaša oživljali, pozneje pa so v bolnišnici potrdili njegovo smrt.

Na začetku kariere so Dwameno označili kot zelo nadarjenega, vendar so hkrati hitro ugotovili njegove težave s srcem. Pred šestimi leti bi moral podpisati pogodbo z angleškim Brightonom, vendar je klub to možnost zavrnil po ugotovitvi srčnih težav.

Leta 2020 je prestal operacijo, s katero so mu vgradili defibrilator, a se je lani odločil, da mu ga odstranijo.

V zadnjih letih je igral za Levante, Zaragozo, Vejle in Linz, v tej sezoni pa je bil z devetimi goli prvi strelec albanske lige. Za Gano je odigral devet tekem in dosegel dva gola.