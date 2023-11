Italija bo v Albaniji spomladi odprla centra za migrante

Italijanska premierka Giorgia Meloni in albanski premier Edi Rama sta v ponedeljek v Rimu podpisala dogovor o upravljanju migrantskih tokov, v skladu s katerim bo Italija v Albaniji odprla dva sprejemna centra za migrante, ki bosta lahko sprejela do tri tisoč ljudi. To bosta prva italijanska centra za identifikacijo in sprejem migrantov v tuji državi. Bruselj je že pozval Italijo k posredovanju podrobnosti o dogovoru.

Giorgia Meloni je po podpisu dogovora pojasnila, da bodo v teh dveh centrih migranti ostali toliko časa, kolikor je treba za izvedbo ustreznih postopkov, poudarila pa, da dogovor "ne velja za mladoletnike in nosečnice ter ranljive osebe".

En center naj bi bil v pristanišču, drugi v notranjosti države, odprli pa naj bi ju prihodnjo pomlad.

Ko bosta v celoti operativna, bodo v njiju lahko na leto sprejeli skupno 36 tisoč ljudi, je dodala ter pojasnila, da so pri dogovoru izhajali iz ideje, da je množično nezakonito priseljevanje pojav, s katerim se nobena evropska država ne more spopasti sama.

Pojasnila je še, da bo centra upravljala Italija, Albanija pa bo sodelovala pri zunanjem nadzoru objektov. Dogovoru oziroma memorandumu o razumevanju, ki določa okvir, bo sledila sklenitev vrste protokolov.

Melonijeva je poudarila, da je Italija prva trgovinska partnerica Albanije in da v boju proti kriminalu med državama že obstaja zelo tesno sodelovanje, novi dogovor pa pomeni prispevek k obogatitvi njunih odnosov in nadaljnji korak v sodelovanju.

"Albanija potrjuje, da je prijateljska država, in čeprav še ni del EU, se obnaša, kot da bi bila njena članica, in to je eden od razlogov, zakaj sem ponosna, da je Italija vedno podpirala širitev EU na Zahodni Balkan," je dejala italijanska premierka.

Cilji dogovora so po njenih besedah "boj proti trgovini z ljudmi, preprečevanje nezakonitih tokov in sprejem samo tistih, ki so resnično upravičeni do mednarodne zaščite".

Vir v uradu predsednice vlade je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa izpostavil, da je to prvi tovrstni dogovor, "zgodovinski dogovor ne samo za Italijo, temveč za celotno EU". Veljati bo začel spomladi 2024.

Bruselj pozval Italijo k posredovanju podrobnosti dogovora

Evropska komisija je v torek Italijo pozvala, naj ji posreduje podrobnosti o dogovoru o upravljanju migrantskih tokov. Šele nato bodo lahko v Bruslju podrobneje komentirali dogovor. "Smo v stiku z italijanskimi oblastmi. Zaprosili smo za podrobne informacije o migracijskem dogovoru z Albanijo," je v torek povedala tiskovna predstavnica komisije Anitta Hipper. Dodala je, da želijo vedeti, kakšen je namen dogovora, preden ga bodo podrobneje komentirali. Hipperjeva je dejala še, da jih je Rim že pred podpisom obvestil, da namerava to narediti.