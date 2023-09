Von der Leynova na Lampedusi napovedala boj proti tihotapcem

Na skupni novinarski konferenci z italijansko premierko Giorgio Meloni je Ursula von der Leyen predstavila evropski akcijski načrt v desetih točkah za reševanje migracijskega pritiska, s katerim se spopada Italija.

Načrt predvideva pomoč Agencije EU za azil (EUAA) in Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) – predvsem pri registraciji prebežnikov, jemanju prstnih odtisov in obveščanju – ter podporo Italiji pri premeščanju migrantov z Lampeduse. Ob tem je von der Leynova članice EU pozvala k uporabi mehanizma prostovoljne solidarnosti.

I came here to say to all of you:



Migration is a European challenge

that requires a European solution.



It is concrete actions that will bring change on the ground.



It is only through solidarity and unity that we can achieve this.



L'Italia può contare sull'Unione Europea.