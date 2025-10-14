Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Torek,
14. 10. 2025,
9.13

56 minut

Torek, 14. 10. 2025, 9.13

Erdogan predlagal Meloni, naj neha kaditi. Macron: To je nemogoče. #video

R. K.

Med mirovnim vrhom o Gazi v Egiptu je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan v neformalnem pogovoru italijansko premierko Giorgio Meloni skušal prepričati, naj preneha kaditi. Poleg njiju je stal francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je v smehu pripomnil, da je to nemogoče.

Svetovni voditelji se v Egiptu mudijo na mirovnem vrhu o Gazi. Poleg resnih pogovorov o usodi palestinskega ljudstva med voditelji potekajo tudi neformalna srečanja. Kamere so ujele sproščen pogovor med italijansko premierko Giorgio Meloni in turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ta je Meloni predlagal, naj neha kaditi. "Videti si odlično, ampak morali te bomo prisiliti, da prenehaš kaditi," je dejal Erdogan in s tem italijansko premierko spravil v smeh. Ta mu je v šali odgovorila, da to ni pametno, saj bi se lahko za koga slabo končalo. 

Poleg njiju je stal francoski premier Emmanuel Macron, ki je pripomnil, da je to, da bi Meloni prenehala kaditi, nemogoče.

Italijanska premierka je v knjigi, kjer je zbranih več intervjujev, odkrito spregovorila o svojem boju s kajenjem. Priznala je, da je po 13 letih abstinence ponovno začela kaditi. Erdogan je po drugi strani znan po svojem nasprotovanju kajenju. 

