V Italiji vladajoča stranka Bratje Italije premierke Giorgie Meloni je v sredo vložila predlog zakona, s katerim bi prepovedali popolno zakrivanje telesa in obraza oziroma nošenje burk in nikabov na javnih mestih. Ukrep je del t. i. zakona proti islamskemu separatizmu, ki vključuje tudi nova pravila glede financiranja mošej.

Predlog zakona, ki so ga predlagatelji v sredo vložili v spodnji dom parlamenta v Rimu, bi na vseh javnih mestih, vključno s šolami, univerzami in trgovinami, prepovedal nošenje oblačil, ki v celoti zakrivajo telo in obraz. Med oblačili muslimank sta to burka in nikab, pri čemer prva tudi predel oči prekriva z mrežico, nikab pa ta del pušča odkrit.

Kršiteljem, če bodo zakon sprejeli, grozi visoka globa

Kršiteljem prepovedi bi grozila globa v višini od 300 do tri tisoč evrov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrep je del širšega zakona, ki poleg tega vključuje še nova pravila glede financiranja mošej in strožje kazni za spodbujanje k prisilnim porokam. Med drugim bi morale verske skupine, ki jih država uradno ne priznava, razkriti vsakršno financiranje iz tujine.

Po besedah ene od poslank Bratov Italije Sare Kelany je potreben, "da bi se borili proti ustvarjanju enklav in vzporednih družb, v katerih se izvaja šeriatsko pravo namesto italijanskega pravnega sistema in kjer uspeva islamski fundamentalizem".

Popolno ali delno prepoved islamskih oblačil uvedlo še več drugih držav

"Verska svoboda je sveta, a jo je treba izvajati na odprtem, v polnem spoštovanju naše ustave in načel italijanske države," je ob njej sporočil še eden od pobudnikov nove zakonodaje, poslanec in državni sekretar na pravosodnem ministrstvu Andrea Delmastro.

Kot je dejal, so se pri sestavljanju predloga zakona zgledovali po Franciji, prvi evropski državi, ki je leta 2011 uvedla popolno prepoved burk in nikabov. Odtlej je popolno ali delno prepoved islamskih oblačil, ki popolnoma zakrivajo telo in obraz, uvedlo še več drugih držav, med njimi Belgija, Danska, Švica in Avstrija.