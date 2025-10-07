Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Torek,
7. 10. 2025,
11.06

Banane iz Italije? Chiquita začenja revolucijo v trgovini s sadjem.

Banane | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Velika korporacija Chiquita je napovedala začetek gojenja banan na Siciliji. Prve italijanske banane naj bi se na prodajnih policah pojavile že leta 2026, kar pomeni prelomnico tako za podjetje kot italijansko kmetijstvo.

Italija v zadnjih letih vse bolj izkorišča postopno tropikalizacijo svojega podnebja. Zlasti na jugu države se kmetje že nekaj časa usmerjajo v pridelavo tropskih vrst sadja, kot so avokado, mango in papaja. Zdaj pa se jim pridružujejo še banane, piše Kurier.

Chiquita bo v prvi fazi projekta zasadila 20 tisoč ekoloških bananovcev, ki naj bi prve sadeže obrodili že v prihodnjem letu. Do zdaj so bananovci v Italiji veljali predvsem za okrasne rastline, zdaj pa bodo prvič postali del resne komercialne pridelave.

Dvojna priložnost za podjetje in Italijo

"Ta projekt je dvojna priložnost za Chiquito," je povedal Costabile Romano, direktor prodaje podjetja v Italiji. "Po eni strani lahko okrepimo vezi z italijanskimi potrošniki, ki jim je pomembno poreklo izdelkov, po drugi strani pa spodbujamo lokalno proizvodnjo in jo vključujemo v mednarodni kontekst."

Romano je poudaril, da "banana kot italijanski proizvod ni zgolj oznaka, potrošniki bodo lahko prepoznali povezavo med svetovno, zaupanja vredno blagovno znamko in italijansko kmetijsko kakovostjo".

Posledica podnebnih sprememb

Tako imenovana tropikalizacija podnebja, torej premik k toplejšim, bolj vlažnim razmeram v prej zmernih območjih, v Italiji postaja vse bolj očitna. Na jugu, zlasti na Siciliji, v Kalabriji in delih Apulije, so razmere že primerne za gojenje sadja, ki je bilo nekoč značilno le za tropska območja.

V zadnjih letih so italijanski kmetje uspešno začeli pridelovati avokado, mango, papajo in pasijonko, zdaj pa se tem tropskim kulturam pridružujejo še banane iz Italije.

