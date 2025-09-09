Pri naših sosedih se že borijo s poplavami, otok odrezan od sveta

Italijanska civilna zaščita poroča o hudih nevihtah v Toskani, pred tem je obilno deževje zajelo otok Elba, kjer so se sprožili številni zemeljski plazovi, zaradi česar je bilo več cest zaprtih. V Carrari je ponoči padlo 138 milimetrov dežja, reka Carrione pa je poplavljala. Služba za civilno zaščito je izdala oranžni alarm za pet regij. Gre za posledice ciklona nad Genovskim zalivom, ki bo po napovedih predvsem v noči na sredo in v sredo zjutraj povzročal težave tudi v naših krajih.

Predvsem v slovenski Istri in na Vipavskem bodo v torek ponoči in v sredo dopoldne mogoče nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Zelo verjetno bo poplavljanje padavinske vode, poplavijo lahko tudi posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Agencija je zato izdala rdeče opozorilo.

Že dan prej se s posledicami ciklona, ki je nastal nad Genovskim zalivom in bo vplival tudi na vreme pri nas, borijo naši sosedi Italijani. Toskano je namreč prizadel ciklon, ki je povzročil resne motnje v prometu med Elbo in provinco Massa-Carrara.

Severe flooding caused by heavy rain in Portoferraio, in the province of Livorno, Tuscany, Italy 🇮🇹 (09.09.2025) pic.twitter.com/5HyLOTsKGi — Disaster News (@Top_Disaster) September 9, 2025

Na otoku Elba, zlasti v Portoferraiu, je v samo 15 minutah padlo več kot 34 milimetrov dežja, kar je povzročilo poplave v zgodovinskem središču in zemeljski plaz. V Carrari je ponoči padlo 138 milimetrov dežja, zaradi česar je reka Carrione poplavila in povzročila veliko škodo. Služba za civilno zaščito je javnost opozorila s telefonskimi sporočili. Medtem so v Livornu zaradi oranžnega alarma zaprti parki, poroča portal SkyTg24.

Telefonske linije na otoku Elba prekinjene

V Portoferraiu, kjer je občina prebivalce pozvala, naj ostanejo doma in se izogibajo uporabi vozil, in kjer je v četrt ure, od 13.15 do 13.30, padlo več kot 34 milimetrov dežja, je poplavilo več ulic v spodnjem delu zgodovinskega središča med ulicama Via Carducci in Piazza Cavour ter v industrijskem območju.

❗ATTENZIONE: Violento temporale auto rigenerante in corso nell'Isola d'Elba. Segnalati allagamenti in diverse zone dell'isola e a Portoferraio.



Video di Davide per Dada Meteo. Superati i 70 mm di pioggia. pic.twitter.com/neJaHfsRY4 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 9, 2025

Poročali so tudi o zemeljskem plazu na avtocesti SP 26 v Le Grotte. Telefonske linije so v okvari. Zaradi poplav v poslovnih prostorih in trgovinah poteka več intervencij gasilcev in regionalnega sistema civilne zaščite, so sporočili iz regije. Poročali so tudi o reševalnih akcijah za reševanje ujetih v podhodih.

Predsednik regije Toskana Eugenio Giani je poudaril, da ostajajo reševalne službe v veliki pripravljenosti. "V naslednjih nekaj urah še vedno obstaja možnost posameznih neviht, lokalno močnih, bolj verjetnih v zahodnih provincah," je dejal Giani.

V Carrari je ponoči padlo 138 milimetrov dežja

V noči na torek je na območju Carrare padlo približno 138 milimetrov dežja, zaradi česar je gladina reke Carrione hitro narasla. Po navedbah občine so se najkritičnejše razmere zgodile na nižinah, zlasti na območjih Avenza, Marina in Fossone. Na ulicah Via Argine Destro in Via Cadorna je voda vdrla v kleti in pritličja, prav tako pa tudi na ulicah Via Pontremoli in Via Pelucara, kjer se je asfalt na več mestih dvignil.

⛈️ Foto di Livorno Today dell'alluvione che ha colpito poche ore fa Portoferraio e l'Elba. pic.twitter.com/fyFCxGU9wg — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 9, 2025

Poplave so se zgodile tudi na območju stadiona in v Battilani, kjer se je voda izlila iz več kanalov. V zgodovinskem središču mesta so morali posredovati gasilci, da bi popravili podrti drog, medtem ko so se v Fontiji, Gragnani, Castelpoggiu in Miseglii, kjer se je zrušil del zidu nekdanje osnovne šole, borili z zemeljskimi plazovi.

Vremenska opozorila v Livornu podaljšujejo zapore

"Količina vode, ki je v kratkem času padla na našem območju, je bila resnično velika," je dejala županja Livorna Serena Arrighi. "Žal smo na našem območju doživeli več nesreč. Želim izraziti sožalje vsem prizadetim in jim zagotoviti podporo občine in institucij." V Livornu bodo v skladu z oranžnim opozorilom zaradi slabega vremena igralnice, vrtci, javni parki, pokopališča in občinsko zavetišče za pse zaprti za javnost, vse šolske in izobraževalne dejavnosti pa bodo prekinjene. Občina je napovedala ukrepe in priporočila "omejitev potovanj in sprejetje vseh ustreznih vedenj glede na napovedano tveganje, zlasti v bližini vodnih poti".