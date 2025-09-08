Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
9.17

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 9.17

Že kmalu znova preobrat v vremenu

Na. R.

Vreme se bo v prihodnjih dneh znova poslabšalo. Že v noči na sredo se bodo sprva krajevne padavine na zahodu širile v notranjost države. Vremenska obremenitev na počutje ljudi bo že v torek postopno naraščala.

Ponedeljkove dnevne temperature bodo okoli 23, največ 27 stopinj Celzija. Čez dan bo počasi spet naraščala visoka koprenasta oblačnost. 

Padavine ponekod že v torek popoldan 

V torek bo več sonca dopoldne, sicer pa nas čaka zmerno do pretežno oblačno vreme. Popoldne bodo na jugozahodu že mogoče krajevne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

V noči na sredo bodo krajevne padavine na zahodu vse pogostejše in se bodo širile v notranjost. V sredo bo oblačno z občasnim dežjem, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. Pihal bo veter jugovzhodne smeri, ob morju okrepljen jugo. V četrtek bo še spremenljivo z občasnimi plohami in posameznimi nevihtami.

Spremljajte vreme na radarski sliki:

Vremenska fronta se pomika proti Alpam

Iznad Severnega morja se prek zahodne Evrope do Iberskega polotoka razteza vremenska fronta, ki se pomika proti Alpam. Naši kraji so v šibkem območju visokega zračnega tlaka. V višinah od zahoda k nam doteka postopno bolj vlažen, pri tleh pa od vzhoda še dokaj suh zrak.

Danes in sprva v torek bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden. V torek čez dan bo vremenska obremenitev postopno naraščala.

