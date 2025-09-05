Slovenijo zajele nevihte, padala je toča: ponoči bo ponekod lahko divje #video

V skladu z napovedmi so Slovenijo danes popoldne zajele prve nevihte, ki pa so po navedbah meteorološkega portala Neurje.si nastale nekoliko bolj zahodno od prvotno začrtanih območij. Iz nekaterih krajev na zahodu in v notranjosti Slovenije uporabniki na družbenih omrežjih poročajo o močnejših nalivih in pojavu toče. Nevihte se sicer pomikajo v smeri vzhoda in severovzhoda, še vedno pa se krepijo, so opozorili. Meteorologi glavnino dogajanja sicer pričakujejo ponoči, ko se lahko predvsem na vzhodu države razvijejo tudi močnejša neurja.

Prve napovedi so predvidevale širjenje nevihtnega dogajanja s severa

Slovenijo je dosegla hladna fronta, ki bo zvečer in ponoči krojila vremensko dogajanje.

"Pred prehodom bo popoldne večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Nevihtno dogajanje se bo pozno popoldne najprej začelo v južni Avstriji in se postopoma širilo proti našim krajem. Ob tem so mogoče tudi krajevno močnejše nevihte s sunki vetra in točo. Močnejše nevihte so najverjetnejše v severovzhodni regiji, kjer smo izdali oranžno opozorilo," so pri Arso sporočili na strani na Facebooku.

Ob lokalno močnejših padavinah bosta mogoči zastajanje padavinske vode in hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov, verjetnost za to pa je večja v severovzhodni Sloveniji. Zaradi pestrega vremenskega dogajanja je agencija izdala oranžno opozorilo.

V izogib nevšečnostim spremljajte tudi radarsko sliko padavin:

Ponekod mogoči zastajanje vode in hitro naraščanje hudournikov

Reke v severozahodni Sloveniji, v slovenski Istri, kraške reke v porečju Ljubljanice in Drava imajo srednjo vodnatost, druge reke pa so večinoma malo vodnate. Pretoki rek se počasi zmanjšujejo.

Ob lokalno močnejših padavinah danes popoldan in zvečer bosta mogoči zastajanje padavinske vode in hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov. Verjetnost za to je večja v severovzhodni Sloveniji. Danes zvečer in ponoči bodo reke na Gorenjskem, Koroškem in v porečju Savinje prehodno nekoliko narasle, jutri pa bodo že začele upadati, so pri agenciji še zapisali v hidrološkem poročilu.

Foto: Arso

Drugod po državi bodo reke danes in v naslednjih dneh počasi upadale in ohranjale srednjo ter malo vodnatost.

Lep konec in obetaven začetek tedna

Večerne in nočne padavine se bodo širile proti jugovzhodu in bodo tam ponehale v jutranjih urah. Ob prehodu fronte bo povsod po Sloveniji zapihal veter severnih smeri, na Primorskem, kjer bo ostalo suho, pa šibka burja.

Sobota bo na Primorskem sončna, drugod pa bo sprva pretežno oblačno. Čez dan se bo postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo povečini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla.