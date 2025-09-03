Na vidiku je bombni ciklon, ki lahko vpliva tudi na vreme v Sloveniji

Na strani Facebook Neurje.si so napovedali, da so v prihodnjih dneh na vidiku nove atlantske motnje, ki bi lahko nastale nad severnim delom Atlantika, s tem pa od prihodnjega torka vplivale tudi na vreme pri nas.

"ITCZ je postavljen precej severno, Hadleyjeva celica je močno razširjena, kar pomeni, da ima Sredozemlje tropske karakteristike in je ob atlantskih motnjah še vedno nevaren za monsunska zlivanja," so med drugim še pojasnili vremenski analitiki.

Popoldne še možne plohe, podobno pa tudi prihodnje dni

Popoldne sicer lahko danes še nastane kakšna kratkotrajna ploha.

V četrtek bo precej jasno, v petek pa nas najprej čaka sončno vreme, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu Slovenije plohe in nevihte. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo v notranjosti nekaj nizke oblačnosti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja.

Vremenska fronta se je pomaknila nad Balkan, za njo se je nad našimi kraji zgradilo šibko območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severovzhodnimi vetrovi doteka nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Vreme naj večini ljudi ne bi povzročalo težav s počutjem. V četrtek bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.