Vremenoslovci za danes napovedujejo spremenljivo vreme. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo čez dan ob nevihtah možni dolgotrajnejši nalivi. Dodatna oteževalna okoliščina je, da se ti obetajo ravno na območjih, ki so bila prizadeta v petek, 29. avgusta, dodajajo na Meteoinfo. Agencija za okolje (Arso) je zato za zahod države izdala oranžno opozorilo. Svetujejo spremljanje radarske slike padavin in aktualnih opozoril.

Kot so v ponedeljek na Facebooku zapisali na Arsu, bo danes naše kraje prešla vremenska fronta. Nad Jadranom bo zapihal šibak do zmeren jugo, ki bo okrepil dotok vlažnega zraka. V višinah bo dotekal vse hladnejši in bolj nestabilen zrak. Tako lahko že v jutranjem času nad zahodno Slovenijo nastanejo nevihte z močnejšimi nalivi, padavinski pasovi se lahko obnavljajo dalj časa.

Kje bo vztrajal pas najmočnejših padavin, ni povsem jasno

Po napovedih Arsa bo sicer ozračje manj nestabilno kot minuli petek, tako da bodo nevihte z sunki vetra in točo malo verjetne. Količina padavin pa se bo od kraja do kraja precej razlikovala. Je pa v takšnih vremenskih situacijah napoved, kje natančno bo vztrajal pas najmočnejših padavin, negotova. Zato svetujejo spremljanje radarske slike padavin in aktualnih opozoril.

Model ICON-D2 ponekod na jugozahodu Slovenije nakazuje celo 150–200 milimetrov v samo šestih urah, kar je primerljivo s količinami iz petka, so še navedli na Meteoinfo.

Plohe in nevihte se bodo od zahoda širile nad osrednjo Slovenijo, vzhodneje pa bodo manj verjetne. Tam bo tudi več sonca. Ponekod bo pihal veter južne do zahodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 28, v severozahodnih krajih okoli 19 stopinj Celzija.

V zahodnih krajih bo jutri zjutraj že sončno

Jutri zjutraj in deloma dopoldne bo predvsem v vzhodnih in osrednjih krajih oblačno z nekaj dežja, nato se bo zjasnilo. V zahodnih krajih bo že zjutraj sončno. Popoldne bo v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

V četrtek bo pretežno jasno in čez dan spet topleje, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe ali nevihte.