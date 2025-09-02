Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž., STA

2. 9. 2025
22.23

1 ura, 18 minut

Torek, 2. 9. 2025, 22.23

1 ura, 18 minut

Zahod Slovenije dosegla nova nevihtna linija

A. Ž., STA

Poplave Dragonja | Poplavljena Dragonja danes dopoldne | Foto Ana Kovač

Poplavljena Dragonja danes dopoldne

Foto: Ana Kovač

Zahod Slovenije je danes zvečer po navedbah agencije za okolje (Arso) dosegla nevihtna linija, ki zelo počasi potuje proti severovzhodu. Na meteorološki postaji Breginj so v pol ure zabeležili 43 milimetrov padavin. Močnejše nalive pričakujejo vzdolž linije med obalo in severno Primorsko, na obali pa tudi močnejše sunke vetra.

Na Arsu pričakujejo, da se bo nevihtno dogajanje umirilo v prvi polovici noči. Ob nalivih je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov.

V sredo zjutraj in deloma dopoldne bo predvsem v vzhodnih in osrednjih krajih oblačno z nekaj dežja, nato se bo zjasnilo. V zahodnih krajih bo že zjutraj sončno. Popoldne bo v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od deset do 17, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Močno deževje je danes zjutraj že zajelo slovensko Istro. Najhuje je bilo v piranski občini, predvsem zaradi poplavljanja Dragonje.

Po poročanju medijev je zvečer poplavilo tudi ulice Trsta.

