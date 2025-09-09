Rdeče opozorilo: začelo se bo že danes zvečer #animacija

Danšnji dan že prinaša vremenske spremembe. Sprva delno jasen dan bo vse bolj oblačen, popoldan pa se predvsem na Primorskem in Notranjskem že lahko pojavijo krajevne plohe in nevihte. Po podatkih agencije za okolje bodo od torka zvečer do noči na četrtek predvsem v zahodni ter deloma osrednji in južni Sloveniji pogosti močni in dolgotrajni krajevni nalivi. Predvsem v slovenski Istri in na Vipavskem bodo v torek ponoči in v sredo dopoldan mogoče nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Zelo verjetno bo poplavljanje padavinske vode, poplavijo lahko tudi posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Agencija je zato izdala rdeče opozorilo.

O napovedanih velikih količinah padavin in hudourniških poplavah bodo ob 12.30 v živo spregovorili generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, meteorolog Branko Gregorčič in hidrolog Andrej Golob. Aktualne informacije bomo na Siol.net spremljali v živo.

Zvečer in ponoči se bodo krajevne padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. Predvsem na Primorskem bodo nevihte z nalivi, so opozorili pri agenciji za okolje.

Dogajanje spremljajte tudi na radarski sliki padavin:

Plohe in nevihte, nestabilno vreme tudi v gorah

V sredo bo oblačno s pogostim dežjem, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, več dežja bo v zahodni in osrednji Sloveniji. V četrtek bo še spremenljivo s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo do večera povečini ponehale.

Foto: Arso

V petek bo deloma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megla. Čez dan bo v goratem svetu mogoča kakšna kratkotrajna ploha.

Pričakujte veliko vodnatost rek in razlivanje hudourniških vodotokov

Vodnatost večine rek je mala in ustaljena. Srednjo vodnatost ohranjajo še posamezne reke na Primorskem in v osrednji Sloveniji. Danes čez dan bodo reke upadale, prevladovala bo mala vodnatost. V zahodni Sloveniji lahko popoldan prehodno narastejo posamezni hudourniški vodotoki. Zvečer in ponoči se bodo krajevne padavine na zahodu okrepile. Predvsem v slovenski Istri in na Vipavskem so mogoče nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Zelo verjetno bo poplavljanje padavinske vode, poplavijo lahko tudi posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke.

Foto: Arso

V sredo zjutraj bodo začele naraščati reke v zahodni in južni Sloveniji, čez dan pa tudi drugod po državi. Pri tem lahko ob močnejših nalivih predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji tudi zastaja padavinska voda in se razlivajo posamezni hudourniški vodotoki in reke.

Vodnatost večine rek bo velika, na severu in vzhodu države pa srednja. V četrtek bodo še naraščale kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem ter Kolpa in Sava v spodnjem toku.