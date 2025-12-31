Minulo noč so neznani storilci že tretjič zapored s pirotehničnimi sredstvi uničili zabojnik pri Zdravstvenem domu v Luciji. Občani so jezni in zgroženi.

"Dovolj je. Minulo noč so objestneži s pirotehničnimi sredstvi že tretjič v zadnjih dneh uničili zabojnik na ekološkem otoku pri Zdravstvenem domu v Luciji. Komu se tako početje še zdi zabavno?" so na omrežju Facebook zapisali predstavniki Okolja Piran.

Jezni in zgroženi so tudi občani. "Karavana gre naprej! To ni nobena zabava, to je vandalizem in čista primitivnost. Tretjič v nekaj dneh uničen ekološki otok – zavestno, brezbrižno in brez kančka odgovornosti do skupnega! To ni nagajanje, ampak sramota, ki jo plačujemo vsi, tako ali drugače! Če se komu zdi razmetavanje smeti in razbijanje javne lastnine zabavno, potem problem ni samo pirotehnika, ampak popolna odsotnost kulture in spoštovanja. Dovolj je!" je eden od uporabnikov zapisal na Facebooku.