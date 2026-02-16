V Piranu opozarjajo na dodatno povišanje gladine morja

V Piranu, kjer je danes prišlo do razlivanja morja na najbolj izpostavljenih delih obale, se pripravljajo na dodatno povišanje gladine za približno 15 centimetrov. Kot so pojasnili na Občini Piran, razmere spremljajo v sodelovanju s pristojnimi službami. Občane ob tem pozivajo k previdnosti na območjih, kjer lahko pride do zastajanja vode.

Po napovedih bo gladina morja povišana danes in v torek, morje pa se bo predvidoma razlivalo predvsem v večernih urah med 21. in 23. uro.

Na terenu so pripravljene ekipe, ki po potrebi izvajajo ukrepe za zmanjšanje vplivov na promet ter zagotavljajo varnost prebivalcev in obiskovalcev, so še navedli na piranski občini.

Foto: Občina Piran "Poudariti velja, da gre za naravni pojav, povezan z nizkim zračnim pritiskom, plimovanjem ter vplivom lune. Takšni dogodki se na našem območju pojavijo tudi do desetkrat na leto," so izpostavili. Do večjih dvigov morske gladine sicer običajno pogosteje prihaja od oktobra do decembra.

Situacija naj bi se po torkovem večernem plimovanju postopoma umirila, piranska občina pa bo javnost sproti obveščala o morebitnih spremembah.

Foto: Občina Piran