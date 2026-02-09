Na Hrvaškem pred očmi domačinov izginja ena od najbolj znamenitih plaž, to je razlog

Znamenita plaža Zlatni rat v Bolu na Braču se zaradi grobih posegov v naravno okolje spopada s številnimi težavami, ki bi lahko povzročile tudi, da ta znamenita plaža v prihodnjih letih drastično spremeni svojo obliko ali celo izgine. Zasipanje v njeni okolici je namreč povzročilo popolno spremembo morskih tokov, ki so prvi dejavnik za to, da je znamenita plaža sploh nastala. Domačini Bola so ob tem besni in zato zahtevajo takojšnje ukrepanje odgovornih, da se lahko na priljubljeni plaži spet vzpostavi naravno stanje.

Domačini Bola so po poročanju portala Morski ogorčeni, saj menijo, da namerne spremembe obalne črte in posledično tudi spreminjanje morskih tokov (za kar je krivo predvsem obsežno nasipavanje na območju Malega rata) nepovratno uničujejo eno od najbolj znanih plaž na Jadranu – znamenito plažo Zlatni rat.

Omenjeni portal je objavil pismo ogorčenih domačinov, ki trdijo, da so za to krivi odgovorni organi, ki bi katastrofo lahko preprečili. Po njihovih navedbah so se na omenjenem območju med letoma 2020 in 2023 izvajali ukrepi brez ustreznih okoljskih študij, ki so trajnostno spremenili obalo. Občinski načrti naj bi nasipavanje na območju v načrtih predstavljali kot sanacijo, domačini pa so do tega kritični in trdijo, da gre za grobo poseganje v naravni sistem. "Od leta 2020 do 2023 so bile izvedene najslabše odločitve v zgodovini fenomena Zlatni rat, ki so povzročile opustošenje in nezaslišane posledice za ta edinstveni naravni biser," so med drugim poudarili v pismu.

Foto: Shutterstock

Kot dodajajo domačini, je v načrtu občine lažno zapisano celo, da nasipavanje ne pomeni spremembe obale. "Kamniti valobran in gramoz plaže sta nadaljevanje iste zasnove in enakih naravnih materialov obstoječe plaže in obale, tako da zadevni projekt obnavlja in rehabilitira plažo ter ne spreminja obstoječega naravnega stanja," je med drugim zapisano v zasnovi projekta. Domačini ob tem opozarjajo, da so spremembe obstoječega naravnega stanja na obali vidne celo s satelitskih posnetkov na Googlovih Zemljevidih, "očitne so znatne spremembe zunanjih meja obale in s tem celotne površine občine Bol".

Obalna linija se je premaknila

Obalna linija se je po njihovih navedbah premaknila, površina nasutja na Malem ratu pa naj bi bila primerljiva s površino dela Zlatnega rata, ki pa je v tem času izginil. Kot poudarjajo, je najbolj sporno, da so najbolj posegali tik ob meji zaščitenega območja. Prav zato so posege v pismu opisali kot absurdne, saj naj bi se tam morski tokovi, ki so vplivali na edinstveno obliko plaže, povsem preusmerili, poroča portal Morski.

Posledice uničujočih posegov v naravno okolje so tako že zelo vidne: plaža na vzhodni strani Zlatnega rata se širi oziroma pridobiva prod, medtem ko plaža na zahodni strani izginja. Poleg tega naj bi se vrh Zlatnega rata zmanjšal za več deset metrov (na portalu poročajo celo o 40 oz. 50 metrih). Prav tako je podvodni greben na zahodni strani popolnoma gol in viden, česar niso zabeležili še nikoli v zgodovini, borovci, ki so bili običajno od morja oddaljeni okoli dvajset metrov, pa so zdaj zaradi morja na robu propada.

Domačini krivijo težko mehanizacijo, kamnite pregrade in beton

Domačini prav tako zavračajo razlage, da so za trenutne spremembe krive podnebne spremembe ali pa naravna erozija, in ob tem opozarjajo, da so tokovi, veter ter podnebne spremembe na tem območju prisotni že desetletja, nikoli pa niso povzročili tako drastičnih in hitrih sprememb. Po njihovem mnenju so za trenutno stanje krivi predvsem težka mehanizacija, beton ter kamnite pregrade, ki so umetno preusmerile morje.

Foto: Shutterstock

Kot še poudarjajo domačini, je pri celotni zgodbi skrb vzbujajoče predvsem to, da naj bi bili posegi izvedeni predvsem v korist ozkega kroga koncesionarjev, ki so si z razširitvijo obale zagotovili več prostora za ležalnike, lokale in druge (športne) dejavnosti, da bi z njimi – ne glede na posledice – dosegli zasebne interese. Občina naj bi celo financirala gradnjo valobranov in utrditev obale, pri čemer se je obalna črta za več deset metrov pomaknila v morje.

Prebivalci si želijo vzpostavitev naravnega stanja

Prebivalci Bola inšpekcijske službe in odgovorne pozivajo, naj takoj odredijo odstranitev vsega nasutega kamenja, betona in drugih umetnih struktur na območju Malega rata, da se lahko morski tokovi znova vzpostavijo. Dodajajo, da je negativna preobrazba tega naravnega bisera potekala dve ali tri leta, zato domnevajo, da bo prav toliko časa trajala ponovna vzpostavitev naravnega stanja.

"Država je dolžna zaščititi ta edinstveni naravni biser, ki ji že desetletja prinaša neprecenljivo turistično promocijo," so zapisali prebivalci Bola in opozorili, da opustošenje Zlatnega rata ogroža nacionalni interes in zahteva takojšnjo zaščito.