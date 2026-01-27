Američanka iz Utaha, 35-letna Elleshia Seymour, je novembra s štirimi otroki pobegnila od doma, prepričana o bližajoči se apokalipsi. Za otroke je brez dovoljenja očetov ponaredila dokumente in v sporočilu navedla, da bo do božiča v Italiji, nato pa je odpotovala v Evropo. Skupaj z otroki so jo našli v Dubrovniku na Hrvaškem, poroča Dnevnik.

Žensko so po več tednih iskanja izsledili v Dubrovniku, kjer se je skrivala pri znanki, ki naj bi prav tako pobegnila pred koncem sveta. Izdal jo je znankin 13-letni sin, ki je na spletu prepoznal ubežnico.

Otroke, stare od tri do 11 let, so namestili v eno od hrvaških sirotišnic. Kot navaja Dnevnik, so na varnem, a se soočajo z jezikovno bariero, močno si tudi želijo domov.

Na Hrvaško je prispel tudi oče treh starejših otrok z vso potrebno dokumentacijo, s katero dokazuje, da je edini skrbnik otrok, tudi najmlajšega, ki ni njegov. Vendar postopek predaje poteka počasi zaradi birokratskih zapletov – postopek so z lokalne prenesli na državno raven.

Kot pravi Elleshiin nekdanji mož Kendall Seymour – oba naj bi odraščala v skupnosti mormonov – pri njej v času trajanja zakona ni opažal prepričanj o koncu sveta.

Zaradi denarne stiske – mati otrok se v strahu pred pogubljenjem ni zatekla v finančno najugodnejši del sveta – družina prosi za pomoč prek platforme GoFundMe. Stroški prevozov in bivanja v Dubrovniku ter odvetniški honorarji se namreč kopičijo in so izjemno visoki.