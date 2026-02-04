Pijana 21-letna voznica uničila šest avtomobilov

V torek ponoči so na Reki obravnavali 21-letno voznico, ki je bila tako pijana, da je v nesreči z avtomobilom skupno poškodovala šest avtomobilov. Škode je za okoli deset tisoč evrov.

Zaletavanje v avtomobile se je na ulici Tiziano na Reki zgodilo v torek okoli 3.25, ko je 21-letnica z 1,56 promila alkohola v krvi pri izhodu iz ovinka izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala na nasprotno stran ceste in trčila v pet parkiranih vozil.

Več kot očitno hitrosti ni prilagodila razmeram na cesti, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa ji seveda grozi visoka kazen. Na pristojno sodišče so že vložili predlog obtožnice, v katerem predlagajo 2.910 evrov globe in trimesečno prepoved vožnje vozil kategorije B.

V Primorsko-goranski županiji tudi sicer beležijo povečanje števila voznikov pod vplivom alkohola, še poroča hrvaški Index. Samo v torek se je zgodilo devet prometnih nesreč, v kateri se je en človek hudo poškodoval, dva pa lažje.

Lani so na območju županije ugotovili 2.122 kršitev vožnje pod vplivom alkohola, v letu 2024 jih je bilo 1.886.