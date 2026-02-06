Množičen pogin zdravih mačk na hrvaškem otoku: kaj se dogaja?

Na območju Maslinice na otoku Šolta so zabeležili resen primer pogina večjega števila mladih, steriliziranih mačk. Živali niso kazale nobenih znakov bolezni. Na dveh lokacijah so jih našli v stanju agonije. Sumijo na zastrupitev z organofosforjevim strupom, ki se najpogosteje uporablja proti polžem in voluharjem. Vse najdene mačke so poginile v hudih mukah in obstaja utemeljen sum, da je šlo za namerno zastrupitev, poroča Slobodna Dalmacija.

Na omenjenem portalu so objavili tudi fotografije poginulih in umirajočih mačk. Prizori so vznemirjajoči, opozarjajo. Po zadnjih informacijah so v četrtek našli kar deset poginulih mačk.

"Zaščita živali je odgovornost celotne družbe"

Primer so prijavili policiji, lokalno društvo za zaščito živali Mačići Šolta pa opozarja na resnost situacije in potrebo po nujnem odzivu pristojnih institucij. Društvo že 14 let aktivno deluje na otoku, organizira odvzem zapuščenih mačk, njihov prevoz v Split ter kastracijo in sterilizacijo z namenom zmanjšanja nenadzorovanega razmnoževanja in trpljenja živali.

V izvajanje teh dejavnosti se vlagajo precejšnja finančna sredstva. Podporo društvu s svojimi zmožnostmi zagotavlja Občina Šolta, dodatno pomoč pa zagotavljajo donacije članov društva, donacije za sterilizacijo in odgovorni lokalni prebivalci, ki skrbijo za svoje mačke. Združenje pravi, da je zaščita živali odgovornost celotne družbe, in poziva državljane, naj prijavijo vsak sum zlorabe ali zastrupitve.

Za takšno kaznivo dejanje na Hrvaškem od enega do treh let zapora

Zastrupljanje mačk je v Republiki Hrvaški kaznivo dejanje po Zakonu o zaščiti živali, pa tudi po Kazenskem zakoniku. Če oseba namerno ubije ali zlorabi žival, se po Kazenskem zakoniku kaznuje z zaporno kaznijo do enega leta. V hujših primerih, na primer večja škoda, ubijanje več živali ali dejanje, storjeno iz koristoljubja, se lahko osebo kaznuje z zaporno kaznijo do treh let.

Poleg Kazenskega zakonika je zastrupitev živali izrecno prepovedana tudi z Zakonom o zaščiti živali, ki prepoveduje uporabo strupa za ubijanje ali poškodovanje živali. Za posameznike se za takšno kaznivo dejanje lahko predpišejo globe od 1.327,20 evra do 1.990,80 evra.