V koaliciji za predlagano ureditev glede pirotehnike, v SDS ne bodo proti

Predlog novele zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki ga je danes obravnaval DZ, naj bi celovito uredil prodajo, posedovanje in uporabo teh izdelkov za fizične osebe. Predložila ga je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Meiro Hot iz SD. Koalicijske poslanske skupine ga podpirajo, v SDS pa mu ne bodo nasprotovali.

DZ bo o predlogu odločal v sredo v okviru glasovanj.

Pirotehnična sredstva povzročajo poškodbe, ki so lahko doživljenjske, vnašajo strah in paniko ter onesnažujejo okolje, je v predstavitvi predloga opozorila Hot. V Sloveniji je po njenem opozorilu zaradi pirotehnike letno v povprečju približno 15 hospitalizacij s trajnimi poškodbami, med njimi je vsako leto vsaj ena takšna, ki mladega človeka z invalidnostjo zaznamuje za vse življenje.

Kot je dodala, imajo celo pirotehnični izdelki, ki so na papirju najbolj nedolžni, grozljiv potencial. Dokaz za to je po njenih besedah nedavni tragičen dogodek v Švici. Čeprav je bil uporabljen pirotehnični izdelek kategorije F1, je v dogodku do danes umrlo kar 41 ljudi, je izpostavila.

84 odstotkov vprašanih podprlo popolno prepoved pirotehnike

Po njenih navedbah predlog, ki ureja tudi oglaševanje in prodajo na spletu, sledi pozivom in zgledom številnih lokalnih skupnosti. Veliko županj in županov namreč iz izkušenj v svojih občinah ugotavlja, da je uporaba pirotehnike ob prireditvah in drugih priložnostih odveč, pogosto pa tudi neposredno škodljiva. Hkrati je spomnila na nedavno javnomnenjsko anketo, v kateri je 84 odstotkov vprašanih podprlo popolno prepoved uporabe pirotehnike.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v koaliciji podprli predlog. Njegovo sporočilo je po mnenju Svobode jasno: pirotehnika v Sloveniji ni zaželena. Preveč negativno namreč vpliva tako na zdravje ljudi kot tudi na živali in okolje, je opomnila poslanka te poslanske skupine Tereza Novak. Po njenih besedah so se zaradi pirotehnike do zdaj že zgodile smrti, vsako leto pa tudi opekline, poškodbe obraza, sluha in vida, prav tako so bile potrebne amputacije prstov.

Predlog po pojasnilu SD ne uvaja splošne prepovedi brez razmisleka, temveč vzpostavlja jasen režim izjem za tiste dejavnosti, kjer je uporaba pirotehnike nujna, strokovno utemeljena in vezana na posebno usposobljenost. Hkrati fizičnim osebam prepoveduje spletno prodajo pirotehničnih izdelkov ter omejuje njihovo oglaševanje in promocijo na spletu, je naštela poslanka SD Mojca Šetinc Pašek.

V Levici pa so bili jasni, da gre za vprašanje, ali bodo ljudje, živali in okolje zaščiteni ali pa bo še naprej dovoljeno, da nekaj sekund poka povzroči trajne in hude posledice. Po opozorilu poslanke Levice Nataše Sukič veljavne omejitve ne delujejo, saj smo v Slovenijo leta 2024 uvozili 648 ton pirotehnike v vrednosti 1,9 milijona evrov. Ceno medtem plačujejo otroci, starejši, bolniki, osebe z oviranostmi, živali, okolje in javno zdravstvo.

Po drugi strani so v SDS mnenja, da popolna prepoved prodaje, nakupa, sprejema, posedovanja in uporabe pirotehnike fizičnim osebam ne bo dala želenega rezultata. Policija po navedbah Andreja Kosija iz SDS namreč ugotavlja, da je največ poškodb pri prepovedani uporabi pirotehničnih izdelkov in pri uporabi izdelkov, ki niso kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oziroma so bili kupljeni na črnem trgu.