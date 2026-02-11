Prepovedali prodajo, uporabo, nakup in posedovanje pirotehnike: izjem le nekaj

Novela zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki jo je DZ danes sprejel z 48 glasovi za in nobenim proti, fizičnim osebam prepoveduje prodajo, uporabo, nakup in posedovanje pirotehničnih izdelkov razen izjem. Predlog novele je predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Meiro Hot iz SD.

Novela kot izjemo določa ognjemetne izdelke kategorije F1 in pirotehnične izdelke kategorije P1. Njihova prodaja, uporaba, nakup in posedovanje so polnoletnim dovoljeni. Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 31. decembra do vključno 1. januarja.

Prepovedano oglaševanje pirotehničnih izdelkov

Prodajalec sme v skladu z novelo od posameznika, ki po njegovi domnevi nima pogojev za uporabo, nakup in posedovanje pirotehničnih izdelkov, zahtevati dokazilo o posameznikovi starosti.

Prepovedano je kakršnokoli oglaševanje pirotehničnih izdelkov, tudi oglaševanje prek storitev informacijske družbe. Prav tako je prepovedana njihova prodaja fizičnim osebam prek spleta ali telekomunikacij.

V predstavitvi stališč so poslanske skupine koalicije v ponedeljek podprle predlog novele. Med drugim so poudarile, da je sporočilo določb jasno, to pa je, da pirotehnika v Sloveniji ni zaželena. Preveč negativno namreč vpliva tako na zdravje ljudi kot tudi na živali in na okolje.

Po drugi strani so v SDS menili, da popolna prepoved prodaje, nakupa, uporabe in posedovanja pirotehnike fizičnim osebam ne bo dala želenega rezultata. Po njihovih besedah policija namreč ugotavlja, da je največ poškodb pri prepovedani uporabi pirotehničnih izdelkov in pri uporabi izdelkov, ki niso kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa.

Nezadovoljstvo je tudi v vrstah prodajalcev pirotehnike. V podjetju Piro planet so v tem tednu v sporočilu za javnost navedli, da so nesreče po podatkih policije v veliki večini povzročene z izdelki s črnega trga. Uporaba legalnih in certificiranih izdelkov v skladu z navodili proizvajalca po njihovem prepričanju ni nevarna.