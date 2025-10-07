Italijanska policija je v okviru obsežne operacije na jugu države danes aretirala mafijskega vodjo, ki je bil pet let na begu. Karabinjerji so ubežnika, ki se je skrival blizu mesta Foggia, presenetili med spanjem v zgodnjih jutranjih urah. Moški se po poročanju italijanskih medijev ni upiral aretaciji.

Aretirani 39-letni Leonardo Gesualdo naj bi bil član Societa Foggiana, organizirane kriminalne združbe v deželi Apulija, ki deluje predvsem v mestu Foggia in okolici. Kriminalne dejavnosti Societa Foggiana vključujejo nezakonito odlaganje odpadkov, trgovino z orožjem in prostitucijo ter oborožene rope.

"Congratulazioni all’Arma dei @_Carabinieri_ e alla Magistratura per l’arresto del pericoloso latitante Leonardo Gesualdo, tra i pregiudicati più ricercati del Paese.

Un risultato frutto di professionalità, impegno e dedizione assoluta al servizio dello #Stato e dei cittadini.… pic.twitter.com/QMFjNtAzUP — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) October 7, 2025

Gesualda so prijeli med racijo v hiši na obrobju Foggie. Med aretacijo so pri njem našli pištolo z izbrisano serijsko številko. Po poročanju italijanskih medijev je bil eden najbolj iskanih italijanskih ubežnikov. Veljal je za pomembnega člana Societa Foggiana. Zaradi dejavnosti, povezanih z mafijo, je bil na prvi stopnji že obsojen na 12 let zapora.