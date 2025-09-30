Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
30. 9. 2025,
10.45

Torek, 30. 9. 2025, 10.45

Za požar v Rušah izključili tujo krivdo

Avtor:
Na. R.

Požar Ruše | Gasilcem je popoldne uspelo ogenj omejiti, dokončno pa požar pogasiti v ponedeljek okoli 3. ure. | Foto Mediaspeed

Gasilcem je popoldne uspelo ogenj omejiti, dokončno pa požar pogasiti v ponedeljek okoli 3. ure.

Foto: Mediaspeed

Policisti in sodelavci Nacionalnega forenzičnega laboratorija so v ponedeljek po navedbah mariborske policijske uprave končali ogled kraja požara, ki je v nedeljo nastal v podjetju v Rušah. Po prvih informacijah je tuja krivda za nastanek požara izključena, a natančne okoliščine še raziskujejo. Škodo za zdaj ocenjujejo na štiri milijone evrov.

"Skupna škoda po nestrokovni oceni znaša okrog štiri milijone evrov. Po prvih informacijah je tuja krivda za nastanek požara izključena, sicer pa o okoliščinah za nastanek požara še zbiramo obvestila, ob tem pa potekajo tudi druga opravila v povezavi z razjasnitvijo okoliščin," so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Zagorelo je v tovarni ECOM, kjer izdelujejo opremo iz nerjavnih jekel in specialnih materialov za papirno, farmacevtsko, kemično in prehrambno industrijo, nato pa se je ogenj razširil še na sosednje podjetje Mega-Metal, ki je proizvajalec varjenih delov za elektro in strojno industrijo.

Policiste so o požaru obvestili v nedeljo okoli 11. ure. Požar so sprva poskušali pogasiti zaposleni, vendar jim to zaradi obsežnosti požara ni uspelo, eden izmed njih pa je zaradi vdihavanja dima potreboval zdravniško pomoč.

Nov požar v poslovnem prostoru 

Policiste so danes zjutraj obvestili še o požaru v poslovnem prostoru v Mariboru, s čimer je bil lastnik po nestrokovni oceni oškodovan za približno deset tisoč evrov.

"Opravljen je bil ogled kraja požara, o katerem sicer še zbiramo obvestila, tudi v smeri suma morebitne storitve kaznivega dejanja," so navedli na mariborski policijski upravi.

