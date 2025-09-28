Okoli 11. ure je zagorelo v poslovnih prostorih na območju Ruš, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Požar naj bi izbruhnil v tovarni ECOM. Ogenj je gasilcem uspelo omejiti, policija pa okoliškim prebivalcem svetuje, naj zaprejo okna.

Požar je že omejen, a intervencija še poteka. Na kraju je okoli 70 gasilcev iz več prostovoljnih gasilskih društev in policisti. Na kraju so posredovali tudi reševalci, ki so eni osebi nudili pomoč zaradi vdihavanja dima.

Policisti ljudi pozivajo, naj se območju ne približujejo oziroma naj ne ovirajo intervencije. Okoliškim prebivalcem pa svetujejo, naj zaprejo okna.