Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
28. 9. 2025,
12.28

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37

Natisni članek

Natisni članek
gasilci požar

Nedelja, 28. 9. 2025, 12.28

23 minut

Zagorelo v tovarni v Rušah. Policija: Območju se ne približujte in zaprite okna.

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37
Gasilci | Foto STA

Foto: STA

Okoli 11. ure je zagorelo v poslovnih prostorih na območju Ruš, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Požar naj bi izbruhnil v tovarni ECOM. Ogenj je gasilcem uspelo omejiti, policija pa okoliškim prebivalcem svetuje, naj zaprejo okna.

Požar je že omejen, a intervencija še poteka. Na kraju je okoli 70 gasilcev iz več prostovoljnih gasilskih društev in policisti. Na kraju so posredovali tudi reševalci, ki so eni osebi nudili pomoč zaradi vdihavanja dima. 

Policisti ljudi pozivajo, naj se območju ne približujejo oziroma naj ne ovirajo intervencije. Okoliškim prebivalcem pa svetujejo, naj zaprejo okna.

Požar
Novice Na območju Ormoža izbruhnil požar: hiša v celoti pogorela, škoda je ogromna
gasilci požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.