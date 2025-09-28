Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
28. 9. 2025,
11.37

23 minut

Nedelja, 28. 9. 2025, 11.37

23 minut

Ogenj zajel stanovanjsko hišo, ki je v celoti pogorela. Škode za več deset tisoč evrov.

Avtor:
R. K.

Požar | Foto PGD Ivanjkovci/Facebook

Foto: PGD Ivanjkovci/Facebook

Danes ponoči je zagorelo v stanovanjski hiši v vasi Lahonci v Občini Ormož. Požar se je iz kuhinje razširil na preostale dele hiše, ki je v celoti pogorela. Gasilci so požar pogasili, nastalo je za okoli 80 tisoč evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti Policijske postaje Ormož so bili danes ponoči obveščeni o požaru na stanovanjski hiši. Zagorelo je v kuhinji, ogenj se je nato razširil in hiša je v celoti pogorela. 

Kot so sporočili gasilci PGD Ivanjkovici, so požar skupaj s kolegi iz PGD Hardek pogasili. 

Policisti PP Ormož in kriminalistični tehnik PU Maribor ogled kraja dogodka še opravljajo. Nastala je večja materialna škoda v višini med 60 tisoč in 80 tisoč evrov. 

