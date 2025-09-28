Danes ponoči je zagorelo v stanovanjski hiši v vasi Lahonci v Občini Ormož. Požar se je iz kuhinje razširil na preostale dele hiše, ki je v celoti pogorela. Gasilci so požar pogasili, nastalo je za okoli 80 tisoč evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti Policijske postaje Ormož so bili danes ponoči obveščeni o požaru na stanovanjski hiši. Zagorelo je v kuhinji, ogenj se je nato razširil in hiša je v celoti pogorela.

Kot so sporočili gasilci PGD Ivanjkovici, so požar skupaj s kolegi iz PGD Hardek pogasili.

Policisti PP Ormož in kriminalistični tehnik PU Maribor ogled kraja dogodka še opravljajo. Nastala je večja materialna škoda v višini med 60 tisoč in 80 tisoč evrov.